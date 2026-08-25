La Pampa de El Leoncito quedó en el centro de una estrategia conjunta entre el Gobierno de San Juan y la Municipalidad de Calingasta para avanzar en un sistema de protección permanente, luego del daño provocado por una camioneta que ingresó cuando el terreno estaba húmedo y dejó profundas huellas. El próximo paso será una reunión prevista para el 28 de agosto entre la directora de Patrimonio Cultural, Gladys González, y el intendente Sebastián Carbajal, mientras continúa el expediente judicial y todavía se analiza cómo retirar el vehículo sin agravar el impacto.

El episodio aceleró una discusión que ya había comenzado por anteriores ingresos indebidos: cómo preservar un espacio de enorme valor natural y patrimonial sin cerrarlo por completo. Patrimonio trabaja en un plan de manejo con participación de la comunidad de Calingasta, que podría incluir nueva cartelería, puestos de control y otras herramientas de prevención.

González explicó que el objetivo no es impedir el acceso. “No queremos prohibir el disfrute de la pampa, sino que queremos dar algunos límites para que se la pueda disfrutar protegiéndola”, sostuvo en Radio Sarmiento. La elaboración del esquema demandará al menos un año, debido a las instancias de consulta con vecinos y organismos.

Una reunión para avanzar en la protección

Carbajal confirmó a DIARIOH HUARPE que el 28 de agosto mantendrá un encuentro con González para delinear acciones conjuntas. Desde el municipio consideran a la Pampa de El Leoncito como una prioridad por la reiteración de episodios que afectan su superficie.

Las medidas también serán coordinadas con Ambiente, Policía y Parques Nacionales, que ya participan de acciones de presencia y concientización. Uno de los principales desafíos es la extensión del área y la existencia de numerosos accesos, lo que vuelve complejo establecer un control permanente.

Además, un cierre físico total podría interferir con el desplazamiento de la fauna. Por eso, las autoridades apuntan a combinar controles, señalización y pautas claras para quienes ingresen, especialmente después de lluvias o cuando la superficie presenta humedad.

Una huella que podría tardar décadas en desaparecer

El daño causado por la camioneta quedó incorporado al expediente judicial mediante un informe elaborado por especialistas del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). El estudio estima que la recuperación de la huella podría demandar entre 50 y 80 años.

Según González, el impacto fue mayor porque el vehículo ingresó cuando el suelo tenía presencia de agua. Patrimonio utiliza ahora ese informe para responder los requerimientos del juez que interviene en la causa. Será la Justicia la que determine si corresponde una sanción y cuál será el monto de la multa.

El caso también abrió una discusión sobre las herramientas disponibles para proteger este tipo de bienes y podría convertirse en un antecedente para reforzar las políticas de cuidado del patrimonio provincial.

La camioneta sigue en el lugar

Mientras avanza el expediente, la camioneta continúa inmovilizada y bajo custodia de Gendarmería Nacional. Su extracción depende del estado del terreno: cualquier maniobra con maquinaria o vehículos pesados podría generar nuevas huellas o provocar otro empantanamiento.

Durante una recorrida realizada entre el 15 y el 17 de agosto, personal de Patrimonio comprobó que parte de la superficie ya se encontraba seca y pudo acercarse al rodado para tomar fotografías y realizar mediciones. Sin embargo, todavía debe establecerse si las zonas más bajas conservan humedad y si existe una alternativa segura para retirarlo.

Entre las posibilidades se analiza que la camioneta pueda salir por sus propios medios o utilizar un malacate, siempre que la maniobra no provoque un daño adicional. Carbajal remarcó que no se fijará una fecha hasta contar con condiciones seguras.

La intención de Provincia y municipio es que la Pampa de El Leoncito tenga reglas de uso y mecanismos de prevención permanentes para reducir el riesgo de que un episodio similar vuelva a repetirse.