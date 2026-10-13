La provincia de San Juan busca impulsar una reconversión de la producción de uva de mesa mediante la incorporación de variedades licenciadas, adaptadas a las preferencias del mercado internacional. El secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, confirmó que cinco empresas internacionales comenzarán a trabajar en Argentina y que San Juan será uno de los puntos de desarrollo de esta nueva etapa productiva.

La iniciativa surgió a partir de los planteos realizados por el sector vitícola en el marco del programa Viticultura 360 San Juan, que apunta a identificar las necesidades de los productores y promover cambios estructurales en la actividad. Según explicó el funcionario, uno de los principales problemas es que las variedades que actualmente se cultivan en la provincia perdieron competitividad frente a las nuevas uvas que demanda el mercado.

Moreno señaló que las variedades tradicionales representan una porción reducida del consumo mundial. En cambio, gran parte de la demanda se concentra en uvas desarrolladas por empresas que trabajan bajo sistemas de licencias y patentes. De acuerdo con el secretario, cinco compañías concentran este segmento y las dos principales reúnen alrededor del 85% del mercado.

La diferencia también se refleja en los precios. Moreno indicó que, en el Mercado Central de Buenos Aires, las variedades que actualmente produce San Juan pueden comercializarse a valores equivalentes a la mitad de los que alcanzan las uvas licenciadas. Aclaró que esta brecha no responde necesariamente a una diferencia de calidad, sino a las preferencias comerciales por determinadas variedades.

Cinco empresas comenzarán a operar en Argentina

El funcionario confirmó que las cinco empresas manifestaron su decisión de comenzar a trabajar en el país luego de una serie de reuniones con representantes de las compañías, entre ellos presidentes, propietarios, directores ejecutivos y desarrolladores de variedades.

Según explicó, la llegada de estas firmas había encontrado obstáculos relacionados con las condiciones macroeconómicas y la falta de instrumentos legales que garantizaran la seguridad jurídica necesaria para operar con variedades protegidas por patentes.

En ese sentido, Moreno destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y las gestiones realizadas para facilitar el ingreso de las nuevas plantas. También mencionó el trabajo conjunto con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Instituto Nacional de Semillas (Inase), con el objetivo de agilizar los procedimientos y adecuar los mecanismos de ingreso dentro de las normas vigentes.

Como parte de este proceso, las cinco empresas participarán el 19 de noviembre en San Juan, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol, para presentar sus variedades y las alternativas disponibles para los productores.

Mayor rendimiento y mejores precios

Uno de los principales argumentos para avanzar con la reconversión está relacionado con los resultados económicos que pueden ofrecer estas uvas. Según detalló Moreno, las variedades licenciadas registraron este año precios sustancialmente superiores a los de las uvas tradicionales de la provincia.

Además, sostuvo que pueden producir entre un 30% y un 40% más de fruta empacada y requieren menores costos de mano de obra e insumos. Estas características podrían mejorar la rentabilidad de las explotaciones y ampliar las posibilidades de inserción comercial de los productores sanjuaninos.

El sistema contempla el pago de regalías por el uso de las variedades. De acuerdo con el secretario, el costo ronda los 1.500 dólares por hectárea al año, aunque el mecanismo de cobro depende de cada empresa: en algunos casos se calcula por superficie cultivada y en otros, según la producción.

La incorporación de estas uvas se realizaría inicialmente mediante la importación de plantas a raíz desnuda, de acuerdo con las propuestas que presentaron algunas de las compañías. Las condiciones de producción, las variedades disponibles y los acuerdos con los productores serán definidos de manera particular por cada firma.

La transición demandará entre dos y tres años

Los plazos previstos contemplan que durante 2027 puedan llegar plantas a la provincia para iniciar la implantación, siempre que se logre avanzar con las gestiones necesarias. Moreno estimó que el proceso de reconversión demandará entre dos y tres años, aunque remarcó que los tiempos dependerán de la implementación de cada proyecto.

El objetivo es que San Juan recupere participación en los períodos de producción y comercialización internacional conocidos como ventanas productivas, que permiten abastecer a los mercados cuando la oferta de otras regiones es limitada.

Para dimensionar el potencial de la actividad, el funcionario señaló que el consumo mundial de uva de mesa pasó de unos 15 millones de toneladas anuales hace aproximadamente dos décadas a cerca de 33,7 millones de toneladas en la actualidad. Según planteó, ese crecimiento representa una oportunidad para la producción local, que necesita adaptar su oferta a las variedades más demandadas.

La incorporación de genética licenciada busca, de esta manera, abrir una alternativa de inversión y reconversión para los productores sanjuaninos. Aunque cada empresa definirá sus condiciones de trabajo y los requisitos para comenzar, la provincia apunta a generar las condiciones necesarias para que la actividad vuelva a competir en un mercado internacional que amplió su consumo y modificó sus preferencias varietales.