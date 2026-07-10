San Juan protege su infraestructura eléctrica frente al proyecto Vicuña

La red de transporte de 500 kV en San Juan entró en debate este miércoles 8 de julio durante la Reunión del Consejo Asesor de Acompañamiento del E.P.R.E. El encuentro, motivado por la solicitud de municipios, comercios, industrias, usuarios residenciales y diversas organizaciones locales, abordó de manera central la presentación efectuada ante el ENReGE sobre el pedido de acceso y ampliación de dicha infraestructura de alta tensión, ligada directamente a la primera etapa de desarrollo del proyecto minero Vicuña.

La convocatoria contó con la participación presencial de los intendentes de los departamentos de Jáchal, Calingasta, Ullúm e Iglesia, así como de diputados provinciales representantes de Sarmiento y Jáchal. A ellos se sumaron el referente de la Cámara Minera de Calingasta, Adolfo Ibaceta, y delegados de la Defensoría del Pueblo, la CGT San Juan, el Sindicato Luz y Fuerza, la Asociación Amas de Casa, el Centro de Ingenieros de San Juan, la Asociación de Viñateros Independientes y la Cámara de Energías Renovables, entre otros actores sociales y económicos.

Durante la sesión, las autoridades del E.P.R.E. detallaron los fundamentos técnicos, jurídicos y económicos de la presentación enviada al ente nacional. En la exposición se evaluaron las opciones orientadas a viabilizar el crecimiento de la actividad minera en la región, garantizando al mismo tiempo la protección de los derechos adquiridos por los usuarios del sistema eléctrico de San Juan.

Un estudio técnico normativo independiente, confeccionado por el Instituto de Energía Eléctrica de la UNSJ y el CONICET, validó el criterio de mitigación adoptado y demostró que se encuadra en la práctica regulatoria internacional aplicada en naciones como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Chile y Perú.

Los asistentes manifestaron una postura firme a favor de la minería y del pronto inicio de las obras correspondientes. En sintonía con esto, el respaldo a la oposición formal y fundada que formuló el E.P.R.E. fue unánime y contundente, dejando en claro que esta medida restrictiva quedará sujeta a levantamiento únicamente si la empresa minera suscribe los correspondientes Acuerdos de Mitigación.

Como conclusión principal del encuentro, el Consejo dictaminó que la propuesta sanjuanina posee solidez técnica, equidad económica y un sustento normativo alineado con los estándares globales. Los datos evaluados ratificaron que el principio de libre acceso indiscriminado fijado por las leyes no constituye un derecho absoluto que habilite a una firma privada a capturar de forma gratuita la capacidad remanente de una red pública.

Esta infraestructura fue financiada a lo largo de la historia mediante fondos de la provincia y aportes de los propios usuarios a través de sus facturas de luz. El Consejo de Acompañamiento determinó que mantendrá el seguimiento activo del caso mientras se aguarda la publicación de la resolución final por parte del ENReGE.