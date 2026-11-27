En el marco de las actividades de Noviembre Azul, San Juan realizará una caminata para concientizar sobre el cáncer de próstata y promover los controles médicos. La convocatoria es para este sábado 28 de noviembre, a las 9, en el Parque de Mayo, con una propuesta que busca involucrar a hombres y familias en el cuidado de la salud.

La iniciativa es organizada por el Instituto Médico Urológico (IMU) y FundaME, y contará con una jornada de prevención que incluirá testeos de antígeno prostático, pruebas de HIV y la participación de otras instituciones. En declaraciones al programa Salud & Bienestar, que se emite por HUARPE TV, el urólogo Fernando Mercado Pechuan explicó que el objetivo es cerrar un mes de concientización con una actividad abierta a toda la comunidad. “Es importante que empecemos a trabajar sobre esto. Esta enfermedad no la sufre solamente el hombre, sino también toda la familia”, expresó el profesional.

La importancia de los controles para detectar la enfermedad

Mercado Pechuan explicó que el cáncer de próstata se produce cuando las células de esa glándula se alteran y forman un tumor. Uno de los principales problemas es que durante sus primeras etapas puede no presentar síntomas, por lo que los controles preventivos son fundamentales.

El médico señaló que el análisis de sangre del antígeno prostático permite evaluar el estado de la próstata y orientar los estudios necesarios. También remarcó la importancia de dejar atrás los temores y consultar con un especialista, al tiempo que indicó que, según las estadísticas que mencionó, uno de cada siete hombres puede desarrollar esta enfermedad.

“Mi mensaje para todos los hombres es invitarlos a que pierdan el miedo, que se acerquen a la consulta y que hagan el control que corresponde”, sostuvo. Además, destacó que un diagnóstico temprano puede permitir un tratamiento oportuno y mejorar considerablemente el pronóstico.

Una jornada con caminata y testeos en el Parque de Mayo

Durante noviembre, el IMU desarrolló distintas actividades de concientización en instituciones como Bomberos, la Policía y Gendarmería. También realizó testeos de antígeno prostático en la Peatonal de la Ciudad, en una actividad organizada junto al Gobierno provincial, y participó de la Fiesta Nacional del Sol junto a FundaME.

La caminata de este sábado será el cierre de esa agenda de trabajo, aunque los organizadores adelantaron que continuarán con las acciones de prevención durante el resto del año. Además de la actividad simbólica, habrá testeos de antígeno prostático, pruebas de HIV y presencia de otras instituciones que acompañarán la iniciativa.

Cómo participar y quiénes recibirán las remeras

La convocatoria está abierta a toda la comunidad y no está limitada a los hombres, ya que también podrán participar familiares y acompañantes. Desde la organización recomendaron asistir con una remera o prenda azul, en referencia a la campaña de concientización.

Los primeros 700 inscriptos recibirán una remera y para participar se habilitó un formulario mediante un código QR que difundieron los organizadores. La actividad comenzará a las 9 en el Parque de Mayo y busca convertir la prevención en un compromiso compartido.

Dónde realizar una consulta urológica

Mercado Pechuan también invitó a quienes necesiten asesoramiento a acercarse al Instituto Médico Urológico (IMU), ubicado frente al Hipermercado Libertad. Allí trabaja un equipo de profesionales integrado por urólogos y especialistas de distintas áreas. “Cuidar la salud también significa dejar de lado el miedo que nosotros tenemos y realizar los controles médicos”, concluyó el profesional.