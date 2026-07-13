Un grupo de personas no videntes y con baja visión que asisten semanalmente a clases de computación en el CIC del Barrio Manantial, en Capital, recibió los primeros juegos de ajedrez adaptado entregados por la Dirección de Personas con Discapacidad.

El nuevo material recreativo estará disponible de manera libre y gratuita para quienes participan de estas actividades, con el objetivo de ampliar las propuestas de inclusión y generar nuevos espacios de aprendizaje, entretenimiento y socialización.

Los tableros fueron diseñados con características específicas que permiten que las personas con discapacidad visual puedan participar del juego de manera autónoma y segura.

Cómo funciona el ajedrez adaptado

Cada tablero cuenta con un sistema de encastre que permite colocar las piezas en pequeñas perforaciones ubicadas en cada casillero. De esta manera, las figuras quedan firmes durante la partida y pueden ser exploradas mediante el tacto sin riesgo de que se caigan o se desplacen accidentalmente.

Además, las piezas blancas y negras presentan diferentes texturas y relieves en su parte superior para que los jugadores puedan identificarlas mediante el tacto.

Otra de las características incorporadas son las coordenadas en sistema Braille ubicadas en los bordes del tablero, que permiten reconocer filas y columnas y facilitar la ubicación espacial de cada pieza durante el desarrollo del juego.

El material también incluye un manual con las reglas del ajedrez escrito en Braille, para que los participantes puedan acceder a la información necesaria de manera independiente.

Una herramienta para la inclusión y el desarrollo

Desde la Dirección de Personas con Discapacidad destacaron que el ajedrez adaptado representa mucho más que una actividad recreativa, ya que permite estimular diferentes capacidades cognitivas y motrices.

La práctica de este juego favorece procesos relacionados con la memoria espacial, la concentración, la planificación, la anticipación del pensamiento y la sensibilidad táctil, funciones fundamentales para quienes participan de la actividad.

Además, la propuesta busca fortalecer la autonomía personal, la autoestima y la integración social, generando espacios donde las personas con discapacidad visual puedan compartir, aprender y desarrollar nuevas habilidades.

Con esta iniciativa, San Juan suma una nueva herramienta accesible para promover la participación plena y la igualdad de oportunidades en actividades culturales y recreativas.