San Juan será sede desde este lunes 26 hasta el miércoles 28 de octubre de un encuentro con representantes de entre 11 y 12 compañías aéreas, en una iniciativa que apunta a mejorar la conectividad de la provincia tanto para el turismo como para la actividad productiva y minera. Según explicó el secretario de Turismo, Juan Castañar, en diálogo con Radio Sarmiento, los empresarios arribarán este lunes a las 15 al aeropuerto local y comenzarán una agenda de actividades que se extenderá durante tres días.

“Hoy llegan sobre las 3 de la tarde los CEOs de estas compañías aéreas que van a ser recibidos”, señaló el funcionario al detallar el inicio de la visita.

El encuentro reúne a representantes de compañías nacionales e internacionales. Entre las empresas mencionadas por Castañar se encuentran Gol, de origen brasileño, y American Jets, además de otras firmas que operan en distintos puntos del mundo.

“Hay compañías aéreas nacionales que nos visitan, como así también internacionales, como es el caso de la empresa Gol, que es brasileña. American Jets también”, precisó.

El cronograma del encuentro de aerolíneas

La primera actividad tendrá lugar este lunes por la tarde, cuando los representantes de las compañías arriben a San Juan. Luego participarán de un cóctel de bienvenida en el Hotel Del Bono Central.

Como parte de las actividades de recepción, también está prevista una visita al Teatro del Bicentenario, donde podrán asistir a la presentación de La Traviata.

El martes 27 comenzará la agenda formal de reuniones, prevista desde las 9. Durante esa jornada y el miércoles 28, los representantes de las aerolíneas mantendrán encuentros con autoridades provinciales y referentes de diferentes sectores económicos. “Nos va a recibir el gobernador, va a estar el ministro también acompañándonos”, adelantó Castañar en Radio Sarmiento sobre las actividades previstas.

El funcionario indicó que el propósito es establecer contactos y evaluar oportunidades para ampliar las conexiones aéreas de la provincia. “Es un primer acercamiento de un proceso que lleva su tiempo, pero creemos que es una actividad muy importante”, afirmó.

Además, la agenda incluirá contactos con empresas mineras y representantes del sector productivo, para analizar las necesidades de conectividad vinculadas con las actividades económicas de San Juan.

San Juan busca conexiones nacionales e internacionales

Uno de los objetivos del Gobierno provincial es avanzar en alternativas que permitan conectar San Juan con nuevos destinos. Entre las posibilidades mencionadas durante la entrevista figura una eventual ruta entre San Juan y Santiago de Chile.

Consultado sobre esa posibilidad, Castañar sostuvo que “es una de las alternativas, sin lugar a dudas”, tanto por su interés turístico como por su relación con la actividad minera.

En ese sentido, explicó que Chile representa un punto estratégico para la provincia por su desarrollo cuprífero y las oportunidades de vinculación con ese sector. Durante el recorrido, los representantes de las aerolíneas también tendrán contacto con empresas mineras.

Sin embargo, el funcionario aclaró que la estrategia no se limita a una conexión específica. “La idea es poder mejorar la conectividad en tramos cortos y en tramos largos”, expresó.

En la misma línea, agregó que la provincia busca avanzar en conexiones que no se restrinjan al mercado nacional. “¿Por qué no también pensar, no solamente en lo nacional, sino también en la conectividad internacional que pueda llegar a la provincia?”, planteó.

La definición de eventuales rutas dependerá de las conversaciones con las compañías y de la evaluación de la oferta y la demanda. “Eso se va a ir definiendo en base a las conversaciones que se van a mantener”, señaló Castañar al referirse a la posibilidad de conectar San Juan con Santiago de Chile.

El encuentro de este lunes, martes y miércoles funcionará como una primera instancia para explorar esas oportunidades. El Gobierno provincial busca que el diálogo con las compañías permita fortalecer la conectividad aérea y generar nuevas alternativas para el turismo, la producción y la minería.