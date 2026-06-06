San Juan será sede del 3º Foro Federal de Garantías, una jornada que reunirá a actores del sistema productivo, financiero y académico del país el próximo martes 9 de junio desde las 8.30 en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson.

El encuentro es organizado por la Red Federal de Fondos de Garantía Públicos de la Argentina Fonred, junto al Consejo Federal de Inversiones y con la articulación del Fondo de Garantía de San Juan y el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de la provincia.

La propuesta reunirá a representantes del sector público nacional y provincial, entidades bancarias, cámaras empresariales, el mercado de capitales, fondos de garantía y MiPyMEs. El eje central será el análisis del rol de las garantías como herramienta para ampliar el acceso al financiamiento y fortalecer la inversión productiva en distintos sectores de la economía.

Especialistas del sector financiero y productivo formarán parte de los paneles temáticos del foro.

La apertura contará con autoridades provinciales, la participación de la presidenta de Fonred, Verónica Wejchenberg, y representantes del CFI. En ese marco, se prevé la exposición inicial del economista Diego Coatz, quien abordará los desafíos actuales vinculados a la actividad económica, el financiamiento y el desarrollo productivo.

“Este foro consolida un espacio de diálogo fundamental para el entramado productivo argentino. Estamos convencidos que el acceso al financiamiento es uno de los principales desafíos que enfrentan las MiPyMEs, y desde Fonred trabajamos para construir puentes entre los sectores público, privado y financiero”, destacó Wejchenberg.

Verónica Wejchenberg, presidente de Fonred.

El programa contempla cinco paneles temáticos. El primero estará dedicado a las tendencias globales en sistemas de garantías y financiamiento para MiPyMEs. El segundo analizará el vínculo entre garantías y mercado de capitales, con foco en herramientas para capital de trabajo e inversión productiva.

El tercer panel reunirá a cámaras empresariales y entidades bancarias para debatir la relación entre demanda y oferta de instrumentos financieros, así como las dificultades de acceso al crédito en el entramado productivo. El cuarto espacio pondrá el foco en el desarrollo de proveedores locales en sectores estratégicos como la minería, el oil & gas y otras actividades productivas relevantes para las economías regionales.

Representantes de cámaras empresariales y entidades bancarias participarán de los espacios.

El quinto panel presentará herramientas orientadas a simplificar y agilizar el acceso al financiamiento para las MiPyMEs, con la participación de especialistas del área económica nacional.

La jornada concluirá con un espacio de intercambio entre los participantes, donde se compartirán conclusiones preliminares y líneas de trabajo futuras en torno al fortalecimiento del sistema de garantías y su impacto en el desarrollo federal.

Acerca de Fonred

Es la red que articula a los fondos de garantía públicos provinciales y el del CFI con el objetivo de fortalecer el financiamiento productivo y el desarrollo de las MiPyMEs argentinas, promoviendo herramientas innovadoras y el trabajo conjunto entre los sectores público y privado.

Además, difunde y promociona los fondos de garantía públicos como herramientas fundamentales de desarrollo e inclusión financiera, promueve la federalización del mercado de capitales, lleva adelante actividades de capacitación y cooperación interinstitucional y es una entidad de referencia e incidencia en la discusión de políticas referidas a la problemática de las MiPyMEs.