San Juan fue sede del acto de apertura del 36° Congreso Argentino e Internacional de Terapia Intensiva, un encuentro que reunió a especialistas, profesionales y referentes científicos de distintas provincias argentinas y países vecinos.

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La ceremonia se realizó en el Teatro del Bicentenario y contó con la presencia del ministro de Salud, Amílcar Dobladez; el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; y el presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, Fernando Ríos, además de autoridades y referentes del sector.

En el marco del congreso también se desarrollaron actividades de distintas especialidades relacionadas con la atención crítica, entre ellas kinesiología, bioquímica, farmacia, nutrición, neonatología y enfermería neonatal.

Las jornadas se distribuyeron en 11 sedes ubicadas en distintos puntos de la provincia y contaron con una amplia participación de profesionales. Además, San Juan viene siendo escenario de otros congresos vinculados a especialidades médicas y no médicas, que en conjunto convocaron a más de 3.000 visitantes de distintas provincias y países vecinos.

Durante el acto, Dobladez agradeció a los organizadores por elegir San Juan y destacó la articulación entre los sectores público, privado y científico para fortalecer los equipos de salud.

El funcionario también resaltó los avances de la provincia en materia de atención crítica y mencionó la reciente puesta en funcionamiento de una nueva terapia intensiva en Jáchal. Sobre ese proceso, señaló: “Tardamos dos semanas en armarla y un mes en inaugurarla”.

Por su parte, Romero destacó el acompañamiento del Gobierno provincial para la realización de congresos y eventos y remarcó el crecimiento del turismo científico en San Juan.

Finalmente, invitó a los participantes a conocer los atractivos turísticos de la provincia y a continuar eligiéndola como sede de futuros encuentros científicos, profesionales y académicos.