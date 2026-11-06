La Legislatura de San Juan se convirtió este viernes 6 de noviembre en una asamblea de jóvenes diplomáticos. Cerca de 96 estudiantes preuniversitarios de distintas provincias, 40 de ellos sanjuaninos, participaron del VIII Debate de Jóvenes Preuniversitarios, una simulación de Naciones Unidas en la que representaron a diferentes países para discutir conflictos internacionales, soberanía y defensa territorial.

La actividad, que comenzó el jueves 5 y continuará hasta el sábado 7, reúne a delegaciones estudiantiles de seis jurisdicciones argentinas. Los participantes deben investigar las posiciones de cada nación y defenderlas mediante discursos, preguntas y negociaciones, incluso cuando no coincidan con sus opiniones personales.

Un fuerte debate entre Estados Unidos y Palestina

Uno de los momentos que registró DIARIO HUARPE fue el intercambio entre las delegaciones de Estados Unidos y Palestina, durante una discusión sobre intervenciones militares, derechos humanos y soberanía.

La representación estadounidense defendió medidas de contención frente a amenazas internacionales, mientras que la delegación palestina cuestionó su postura sobre la libertad y los derechos de su población.

“¿Es que para su nación los palestinos no somos seres humanos?”, preguntó uno de los representantes de Palestina durante su intervención.

El intercambio reflejó la dinámica del encuentro: los estudiantes deben responder a cuestionamientos y argumentar desde el país que les corresponde representar. Las declaraciones forman parte de una simulación académica y no representan necesariamente sus opiniones personales.

La Asamblea General abordó la protección de la soberanía y la integridad territorial, una problemática que también permite analizar el reclamo argentino por las Islas Malvinas.

Por su parte, el Consejo de Seguridad incorporó cuestiones vinculadas con Ucrania, Venezuela, Medio Oriente y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Casi 100 jóvenes y tres colegios anfitriones

La actividad fue organizada por la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, junto con la Escuela de Comercio Libertador General San Martín y el Colegio Central Universitario Mariano Moreno, los tres institutos preuniversitarios de la UNSJ.

Desde la organización explicaron que la preparación comenzó varios meses antes. “Nosotros ya venimos trabajando como Escuela Industrial desde marzo”, señalaron al recordar las capacitaciones y el modelo provincial realizado anteriormente.

Los participantes llegaron desde distintos puntos del país, entre ellos Buenos Aires, Córdoba, Catamarca y Salta. La experiencia permite que alumnos de diferentes edades compartan debates y conozcan realidades educativas y culturales de otras provincias.

Desde La Plata para representar a Letonia

Entre las estudiantes que viajaron hasta San Juan estuvo Morena, alumna del Colegio Nacional Rafael Hernández de La Plata. Llegó con una delegación de 13 estudiantes y dos profesores acompañantes para representar a Letonia.

Aunque actualmente cursa sexto año, cuenta con una importante experiencia: este es su noveno modelo de Naciones Unidas y el tercero que realiza durante 2026.

En otras oportunidades representó a Estados Unidos y Botsuana, dos países con realidades políticas y económicas muy diferentes. Explicó que cada experiencia la obliga a investigar nuevos escenarios y comprender decisiones internacionales desde otras perspectivas.

“Mi futuro no va a ser estudiar esa carrera, aunque lo ame con todo mi alma”, reconoció cuando le preguntaron si pensaba convertirse en diplomática.

Sin embargo, aseguró que la participación le permite desarrollar herramientas que considera importantes para su futuro, independientemente de la profesión que elija.

Una experiencia que continuará el sábado

El encuentro recibió una declaración de interés social, cultural y académico de la Cámara de Diputados de San Juan. Durante la jornada también participaron autoridades legislativas y de la UNSJ.

Tras las actividades de este viernes, los organizadores programaron una recorrida por la ciudad para los estudiantes visitantes. El sábado 7 continuarán los debates y los intercambios entre las diferentes delegaciones.

Más allá de los países representados, Morena destacó el aprendizaje que deja ponerse en el lugar de otras personas: “Conocer otras posturas, conocer otras posiciones, otros países, siempre ayuda a comprender la situación global”.

Así, los jóvenes que llegaron a San Juan no solamente debatieron los conflictos del mundo, sino que también ejercitaron la escucha, la argumentación y la búsqueda de acuerdos.