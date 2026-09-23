San Juan sale al mercado internacional con un bono de hasta US$ 600.000.000

San Juan se prepara para ingresar formalmente a los mercados internacionales de deuda con la emisión de un bono por hasta US$ 600.000.000, una operación que tendrá su instancia de licitación este jueves. El secretario de Gobierno, Emilio Achem, destacó que la colocación permitirá a la provincia posicionarse ante inversores internacionales y consideró que la operación se apoya en la confianza que San Juan logró generar en el mercado.

En diálogo con Radio Sarmiento, Achem explicó que la licitación se realizará hasta las 15 del jueves y que, una vez finalizada, se conocerán los detalles definitivos de la operación. El monto finalmente emitido podría ser inferior a los US$ 600.000.000, que es el límite autorizado por la Cámara de Diputados de San Juan.

“Con la emisión de este bono, la provincia de San Juan está presente en mercados internacionales”, señaló el funcionario. Según explicó, esto también genera una mayor exposición para la provincia frente a inversores de otros sectores económicos que pueden comenzar a analizar oportunidades de inversión en el territorio.

Cómo será la licitación

Achem detalló que durante la jornada del jueves se conocerá quiénes son los oferentes y qué tasa propone cada uno. La operación contempla valores mínimos de USD 1.000 y la adjudicación se realizará en función de las condiciones ofrecidas.

El secretario de Gobierno explicó que los inversores pueden presentar distintas ofertas y que el proceso definirá cuáles resultan adjudicadas al cierre de la licitación. De esta manera, la tasa definitiva dependerá de las propuestas recibidas durante la operación.

Consultado por el impacto del riesgo país, que se ubicó por encima de los 500 puntos, Achem sostuvo que las condiciones del mercado pueden influir sobre la tasa, aunque aseguró que el proceso de preparación de la emisión comenzó hace aproximadamente dos meses y que el escenario actual no modificaría sustancialmente la operación.

Un bono bajo legislación de Nueva York

Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue el mecanismo de devolución del financiamiento. Achem confirmó que el bono estará regido por la legislación de Nueva York y vinculó esa condición con la necesidad de establecer certezas respecto del cumplimiento de los compromisos asumidos.

En ese sentido, sostuvo que la emisión no implica una cesión de soberanía, sino la toma de un financiamiento que la provincia deberá devolver bajo las condiciones establecidas en la operación.

El funcionario también remarcó que el endeudamiento representa un compromiso para las próximas administraciones provinciales. “Los gobiernos que vienen tienen el desafío de ser responsables del crecimiento de la provincia”, afirmó.

La minería como parte del interés inversor

Durante la entrevista, Achem también vinculó la llegada de San Juan a los mercados internacionales con el interés que la provincia viene despertando entre grandes empresas e inversores, particularmente en el sector minero.

Mencionó la presencia de compañías internacionales y proyectos vinculados a la minería y sostuvo que esos actores contribuyeron a que San Juan adquiriera mayor visibilidad en el exterior. A su entender, la combinación entre la actividad minera, otros proyectos económicos y la situación financiera de la provincia forma parte del atractivo que buscan los inversores.

La emisión del bono será, de esta manera, una nueva instancia de exposición de San Juan ante los mercados internacionales. El jueves, con el cierre de la licitación, la provincia conocerá finalmente cuánto dinero obtendrá, a qué tasa y bajo qué condiciones quedará establecido el financiamiento.