San Juan volverá a quedar en el radar de empresarios, desarrolladores e inversores de distintos puntos del país. El próximo 12 de noviembre, la provincia será sede de una nueva edición del Coloquio Pe&Re, un encuentro que combinará política, economía, real estate, negocios y, especialmente para esta edición, minería.

La cita será de 9.30 a 13 en Del Bono Park y contará con más de 300 asistentes, 14 disertantes y referentes de distintos sectores empresarios. Pero el objetivo, según explicó Gustavo Greco, CEO de Greco Group y productor del evento, no será solamente escuchar exposiciones. “El coloquio es un centro de negocios”, resumió durante una entrevista con San Juan en Noticias por Radio Mitre 95.1.

La idea es que empresarios que llegarán desde Buenos Aires y otras provincias puedan encontrarse con actores locales, conocer proyectos, generar contactos y abrir conversaciones que luego puedan transformarse en inversiones.

La minería, en el centro de la escena

Aunque el Coloquio Pe&Re ya lleva ocho años realizándose en distintas provincias, la edición sanjuanina tendrá una particularidad: la minería será uno de sus ejes principales.

Greco contó que desde Buenos Aires existe un fuerte interés por lo que está ocurriendo en San Juan y por los proyectos que podrían generar demanda de infraestructura, logística, construcción y servicios en los próximos años.

“Hay muchos empresarios desarrolladores inmobiliarios, dueños de empresas de fabricación de naves industriales y de obra pública que van a venir desde Buenos Aires a conocer a los empresarios de San Juan”, explicó el CEO.

En ese marco, señaló que entre 20 y 30 actores fuertes de la economía nacional participarían del encuentro.

También mencionó el interés de un alto ejecutivo de Mercado Libre en analizar oportunidades vinculadas con infraestructura logística en San Juan. Según Greco, existe interés en una gran nave industrial para operaciones de logística en la provincia, aunque por ahora no se trata de un proyecto anunciado oficialmente por la compañía.

Los nombres que tendrá el coloquio

La organización confirmó que serán 14 los disertantes que formarán parte de la jornada. Entre los nombres adelantados por Greco aparecen Jorge Brito, presidente del Banco Macro y de Genneia, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, y Darío Parlascino, presidente de Parques Industriales de Argentina.

También mencionó a Sebastián Suárez, vinculado al sector inmobiliario, referentes de Fernández Prieto y representantes de tres de las principales compañías mineras con presencia en San Juan.

Uno de los nombres fuertes será Carlos Melconian, economista y expresidente del Banco de la Nación Argentina, quien tendrá a su cargo el cierre del coloquio con un análisis de la situación económica.

Greco también confirmó que el gobernador Marcelo Orrego recibió una invitación formal para abrir la jornada, aunque al momento de la entrevista su presencia todavía no había sido confirmada. Entre los moderadores estarán Paulino Rodrigues y Daniel Tejada.

Más que disertaciones

Uno de los puntos que busca diferenciar al coloquio será el contacto directo entre quienes participen.

Después de las exposiciones se realizará un almuerzo privado entre empresarios y disertantes, pensado específicamente para generar vínculos y posibles acuerdos. “Mi meta es que se conozcan entre los disertantes y empresarios”, explicó Greco.

La intención es que el evento funcione como un puente entre quienes ya desarrollan actividades en San Juan y quienes analizan desembarcar en la provincia.

San Juan quedará como sede

La llegada del Coloquio Pe&Re tampoco será algo aislado. Greco aseguró que San Juan quedará instalada como sede oficial del encuentro y que la intención es repetirlo todos los años, entre octubre y noviembre. “El coloquio ya queda como sede de San Juan”, afirmó.

La decisión, según explicó, responde al crecimiento que observa en la provincia y a las oportunidades que podrían abrirse alrededor de la minería y otras actividades vinculadas.

Cómo participar

El encuentro será gratuito, aunque tendrá cupos limitados.

La organización ya cuenta con cerca de 30 sponsors con mesas exclusivas y reservará alrededor de 50 lugares para quienes se inscriban primero.

Los interesados deberán escribir a para consultar disponibilidad.

El Coloquio Pe&Re llegará así a San Juan con una propuesta que buscará combinar debate, análisis económico y, sobre todo, la posibilidad de conectar a empresarios que ya miran a la provincia como un lugar donde pueden aparecer nuevos negocios.