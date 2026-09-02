San Juan será una de las cinco provincias elegidas para poner en marcha inicialmente una nueva estrategia federal destinada a fortalecer la identificación temprana y el acompañamiento de problemáticas vinculadas al desarrollo emocional de adolescentes dentro del ámbito escolar.

La iniciativa fue presentada durante la primera Mesa Interministerial de Salud Mental, de la que participaron autoridades de los ministerios nacionales de Capital Humano, Salud y Seguridad.

La propuesta forma parte de la Estrategia Federal en Adolescencia, que será desarrollada de manera conjunta por los ministerios de Capital Humano y Salud de la Nación. Además de San Juan, la implementación inicial está prevista en las provincias de Mendoza, Tucumán, Chaco y Chubut.

El objetivo: detectar y acompañar de manera temprana

La estrategia busca mejorar la capacidad de identificación temprana de diferentes problemáticas relacionadas con el bienestar y el desarrollo emocional de adolescentes.

El ámbito escolar será uno de los espacios centrales de implementación, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento y generar herramientas que permitan detectar situaciones que requieran una intervención o asistencia específica.

La presentación se realizó en el marco de un encuentro destinado a evaluar los avances alcanzados en materia de vigilancia, generación de información y prevención de los intentos de suicidio.

También se analizaron nuevas acciones para fortalecer las políticas preventivas y ampliar la coordinación entre las diferentes áreas del Estado.

San Juan, entre las primeras cinco provincias

La inclusión de San Juan dentro de la primera etapa de implementación convierte a la provincia en uno de los territorios donde comenzará a desarrollarse esta estrategia nacional.

El programa apunta a generar una articulación entre las políticas educativas, sociales y sanitarias, especialmente en la etapa de la adolescencia.

La iniciativa se suma a otras acciones impulsadas a nivel nacional para fortalecer la promoción de la salud emocional y la prevención de situaciones de riesgo.

Mejorar la información y fortalecer la prevención

Durante la reunión, las autoridades nacionales también analizaron los avances en la vigilancia de los intentos de suicidio dentro del sistema sanitario.

Según se informó, durante tres de los primeros seis meses de 2026 todas las jurisdicciones del país notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud los eventos registrados en sus territorios.

Además, se alcanzó un total de 246 establecimientos notificadores, la cifra más alta lograda hasta el momento, a partir del trabajo de acompañamiento y capacitación desarrollado con los equipos provinciales.

El objetivo de fortalecer estos registros es contar con información más completa para mejorar la planificación y evaluación de las políticas preventivas.

Capacitación y trabajo articulado

Otro de los ejes abordados fue la capacitación de personal para la detección temprana de indicadores de riesgo y cambios conductuales que puedan requerir asistencia profesional.

Las acciones incluyen programas de formación para integrantes de las Fuerzas Federales de Seguridad y fuerzas policiales provinciales, además de talleres y capacitaciones vinculadas con consumos problemáticos y otros factores asociados al bienestar emocional.

La mesa interministerial fue encabezada por autoridades nacionales de las áreas de Salud y Seguridad y contó con representantes de Capital Humano.

Con San Juan incluida entre las cinco provincias seleccionadas para la implementación inicial, la nueva estrategia buscará llevar al ámbito escolar herramientas para mejorar la detección temprana y el acompañamiento de adolescentes, en el marco de una política federal de prevención y promoción del bienestar emocional.