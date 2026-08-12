San Juan pondrá en funcionamiento durante la campaña productiva 2026/2027 una nueva Red Provincial de Monitoreo de Carpocapsa, destinada a detectar la presencia y evolución de esta plaga y emitir alertas fitosanitarias para que los productores puedan actuar en los momentos de mayor riesgo para sus cultivos.

La iniciativa abarcará los principales valles productivos de la provincia: Valle del Tulum, Jáchal, Calingasta e Iglesia. Estará especialmente dirigida a productores de membrillo, manzano, peral y nogal, considerados los principales hospederos de la Carpocapsa.

La medida será implementada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, a través de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos.

El objetivo será conocer el nivel de presencia de la plaga en las diferentes zonas y, a partir de esa información, generar alertas fitosanitarias que permitan anticipar los períodos en los que existe una mayor posibilidad de daño en los frutos.

Cómo funcionará el monitoreo

Para determinar el comportamiento de la Carpocapsa se realizará un seguimiento continuo de la suma de carpogrados, una herramienta que permite estimar los picos de vuelo de los ejemplares adultos y los períodos de eclosión de los huevos.

A este sistema se sumará el monitoreo semanal de trampas instaladas en campo y el seguimiento de la fenología de los diferentes cultivos.

Con los datos obtenidos, los productores podrán determinar con mayor precisión cuándo realizar las aplicaciones sanitarias. La intención es que los tratamientos se efectúen durante el momento de máxima vulnerabilidad de la plaga y, de esa manera, intervenir específicamente en el período de mayor riesgo de daño para el fruto.

Además de optimizar las aplicaciones, la información generada por la red permitirá mejorar los tiempos de implementación de otras actividades culturales necesarias para proteger la producción.

Con este esquema, la provincia buscará contar durante toda la campaña 2026/2027 con información actualizada sobre la evolución de la Carpocapsa en sus principales zonas agrícolas y brindar a los productores herramientas para tomar decisiones sanitarias de manera anticipada.