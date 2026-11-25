San Juan mantiene un caso sospechoso de dengue bajo investigación, según el último Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud de la Nación. El relevamiento contabilizó tres notificaciones en la provincia durante el inicio de la temporada 2026/2027, de las cuales dos fueron descartadas y una continúa en estudio.

Los datos corresponden al Boletín Epidemiológico Nacional N.º 835, de la semana epidemiológica 45 de 2026. El período analizado comprende desde la semana 31 hasta la 45 del año y permite conocer la situación provincial frente al inicio de la nueva temporada.

Qué dice el informe sobre San Juan

Según la tabla publicada en la página 41, San Juan no registra casos confirmados de dengue, ni entre personas con antecedentes de viaje ni entre aquellas que no los tienen. Tampoco se contabilizaron casos probables en ninguna de esas categorías.

El registro provincial muestra dos casos descartados y uno sospechoso que permanece bajo investigación. En total, son tres notificaciones y cero diagnósticos confirmados durante el período relevado.

Otro dato destacado es que no se identificaron serotipos de dengue en la provincia durante las semanas analizadas. Por lo tanto, el único caso que continúa en estudio todavía no integra las estadísticas de contagios confirmados.

Una situación epidemiológica que puede actualizarse

El boletín contempla como casos sin antecedente de viaje tanto a los autóctonos como a aquellos que continúan en investigación. Por este motivo, los datos son parciales y pueden modificarse a medida que avancen los estudios y se incorporen nuevas notificaciones.

Por el momento, el principal dato para San Juan es la existencia de un caso sospechoso pendiente de resolución, sin contagios confirmados en la temporada 2026/2027. La información oficial forma parte del apartado sobre la situación del dengue en Argentina, incluido entre las páginas 38 y 41 del documento nacional.