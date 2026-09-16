El Gobierno de San Juan tomó posesión de los barrios del Procrear, que llevan tres años paralizados. El ministro de Infraestructura, Fernando Perea, confirmó que “ya está firmado y ahora se está evaluando la parte financiera para ver si podemos terminarlos”. Además, contó que “una vez que nos reunamos con el gobernador Marcelo Orrego y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, finalizaremos la evaluación de cuándo iniciaríamos con la terminación de La Ramada, principalmente”. Vale recordar que el Gobierno está a días de colocar el bono de US$600 millones, una alternativa que podría permitir conseguir fondos para terminar los 249 departamentos de La Ramada.

La Ramada será la primera en la lista. “Sería la Ramada, la Nave por ahora lo vamos a poner en stand-by”, afirmó Perea a DIARIO HUARPE, al marcar que la Provincia concentrará en ese complejo la primera etapa de los trabajos.

El desarrollo habitacional comenzó en 2022 y contempla 249 departamentos. La obra quedó frenada luego del recorte de los fondos nacionales y ahora el Gobierno provincial buscará completar lo que resta para avanzar con la entrega de las viviendas.

“La Ramada está muy avanzada, o sea, es tan grande el proyecto que está en un 60%, pero de ese 60% hay un 15% que está en un 100%”, explicó el ministro. Ese porcentaje corresponde a un sector que ya está completamente terminado y que permitiría pensar en una entrega por etapas.

“La idea es finalizar para poderlo entregar, hacer un sorteo y entregar, y luego continuar con el otro tramo que falta”, remarcó Perea.

El IPV tendrá a cargo el sorteo

Una vez terminados los edificios, el Instituto Provincial de la Vivienda quedará al frente de las unidades para realizar el sorteo y avanzar con las adjudicaciones. Así, la Provincia apunta a que los departamentos de La Ramada ingresen al esquema habitacional que administra el IPV.

El traspaso de los complejos del Procrear se produjo por una vía diferente a la de otros programas nacionales. La resolución 1199 dispuso el pase de planes que habían sido ejecutados mediante convenios con provincias y municipios, mientras que Procrear dependía directamente de Nación y requirió una definición particular para que San Juan pudiera hacerse cargo.

Los US$600 millones pueden ser una alternativa

La Provincia cuenta además con una autorización legislativa para acceder a financiamiento por hasta US$600 millones destinado a obras de infraestructura y gastos de capital. El Gobierno está a días de colocar ese bono y una parte de esos recursos podría ser utilizada para completar La Ramada, aunque todavía no hay una definición sobre cuánto dinero tendría ese destino.

El escenario deja a La Nave fuera de la primera etapa. Ese proyecto tiene un nivel de avance mucho menor y, según explicó Perea, permanecerá en stand-by mientras la gestión provincial concentra sus esfuerzos en terminar primero La Ramada.

El objetivo inmediato quedó así delimitado: resolver el financiamiento, establecer el inicio de los trabajos y completar el sector más avanzado para luego avanzar con el resto del complejo.