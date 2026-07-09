En el marco del 210º aniversario de la Declaración de la Independencia, la comunidad sanjuanina participó del tradicional Tedeum en la Iglesia Catedral. El párroco del templo, Andrés Riveros, explicó a DIARIO HUARPE que esta celebración es “una oración que reza la Iglesia para las fiestas patrias”. El nombre de la ceremonia proviene de un himno cuyas palabras en latín significan “a ti, Dios”, y tiene como fin agradecer por la tierra, la historia y las familias que han forjado la nación.

La ceremonia religiosa contó con la presencia de las máximas autoridades provinciales, quienes escucharon un mensaje alusivo de Monseñor Lozano centrado en el evangelio de ser "luz del mundo y sal de la tierra".

Además del sentido espiritual, el acto tuvo un fuerte componente histórico al realizarse una memoria de Fray Justo Santa María de Oro. El padre Riveros recordó que el prócer “nos representó también en esa casa de Tucumán y cuyos restos descansan aquí en nuestra cripta”, motivo por el cual la jornada incluyó la entrega de una palma en reconocimiento a su memoria.

El párroco de la Catedral de San Juan, Andrés Riveros. (Foto DIARIO HUARPE)

La independencia como desafío actual

Al reflexionar sobre la vigencia de la soberanía en este 2026, Riveros sostuvo que la libertad verdadera se manifiesta en la capacidad de reconocerse hermanos más allá de las diferencias ideológicas o políticas. Sin embargo, advirtió sobre las nuevas formas de servidumbre que amenazan a la sociedad moderna, como la esclavitud del dinero, el poder o las ideologías que buscan colonizar el pensamiento.

El párroco concluyó que la gesta de 1816 debe entenderse como un proceso dinámico y no estático.