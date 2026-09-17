La llama del desarrollo turístico regional se ha vuelto a encender en el Centro Oeste argentino. El histórico proyecto de la "Ruta de los Dinosaurios", concebido como un corredor paleontológico, ecoturístico y cultural para integrar a las provincias de Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja, resurge para posicionarse nuevamente en las agendas públicas y privadas del bloque de Nuevo Cuyo.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el investigador sanluiseño Juan Carlos Romero Gatica, autor original del proyecto diseñado entre 2001 y 2002 y aprobado a nivel nacional en 2004, confirmó la realización de una reunión clave para reactivar la iniciativa.

"El encuentro, denominado "Reunión comunitaria de ecoturismo e identidad patrimonial sobre la Ruta de los Dinosaurios del Centro Oeste Argentino", se llevará a cabo el próximo miércoles 30 de septiembre, a las 10:00 horas, en el Golden Hall del complejo Hotel Casino Golden Palace, en la ciudad de San Luis", afirmó.

El motor que reavivó este proyecto fue Ariel Corleti, empresario y operador turístico de Valle Fértil. Preocupado por la reactivación regional, Corleti volvió a encender la chispa al contactar a Romero Gatica y promover el diálogo estratégico. En declaraciones a DIARIO HUARPE, Corleti manifestó que "la concreción de la Ruta de los Dinosaurios significaría un sueño cumplido y aportará beneficios decisivos no solo para un turismo interprovincial que en los últimos años viene en picada, sino también para el sector ganadero y minero de ambas provincias".

De qué se trata la Ruta de los Dinosaurios y su finalidad

La Ruta de los Dinosaurios es un modelo de integración regional sustentable. Su objetivo primordial es articular tres joyas naturales de valor universal: el Parque Nacional Sierra de las Quijadas en San Luis, el Parque Provincial Ischigualasto en San Juan y el Parque Nacional Talampaya en La Rioja. A este núcleo original se suman el Parque Geológico Sanagasta en La Rioja y el parque de huellas de dinosaurios en Malargüe, Mendoza.

"La finalidad de este corredor es vincular las riquezas geológicas, paleontológicas, arqueológicas y paisajísticas de la región", explicó Gatica."Mientras Ischigualasto y Talampaya comparten la misma cuenca triásica con fósiles de dinosaurios y mamíferos primitivos, San Luis aporta los yacimientos del Cretácico con pisadas y registros únicos del reptil volador Pterodaustro. Sanagasta suma hallazgos de nidadas y huevos de dinosaurio, y Malargüe exhibe icnitas gigantescas", agregó.

La propuesta busca consolidar un itinerario integrado de nivel internacional que promueva la ciencia y el ecoturismo.

El tramo violeta es el que se debería pavimentar entre las provincias de San Luis y San Juan.

Viabilidad e impacto en las comunidades locales

La viabilidad técnica y económica del proyecto radica en la articulación conjunta de los gobiernos provinciales del Nuevo Cuyo (San Luis, San Juan, La Rioja y Mendoza). Si las administraciones provinciales unen esfuerzos junto al sector privado y Parques Nacionales, el corredor es plenamente factible y potenciará indefectiblemente el desarrollo económico y turístico de los pueblos aledaños a la ruta.

A diferencia de otros planes, el concepto central reside en el desarrollo de las comunidades de pertenencia. Localidades como Valle Fértil, Marayes, San Jerónimo, La Calera y Villa Unión, entre otras, se beneficiarán directamente mediante la generación de empleo y la demanda de hotelería, gastronomía, guías y transporte. Las poblaciones cercanas son las encargadas de recibir al visitante, transformando el patrimonio en oportunidades sustentables.

Desafíos de infraestructura vial y agenda futura

Para consolidar la Ruta de los Dinosaurios resulta indispensable atender las necesidades de infraestructura vial. Para ello, es necesario mejorar tramos estratégicos de las rutas nacionales y provinciales que interconectan San Luis, San Juan y La Rioja y que se encuentran afectados por las condiciones climáticas y la falta de mantenimiento a lo largo del tiempo. Entre ellos, resultan prioritarios la RP 29, del lado de San Luis, y la RP 502, en San Juan, para unir Las Liebres con Marayes y reducir en casi 200 kilómetros el recorrido entre el Parque Nacional Sierra de las Quijadas y el Parque Provincial Ischigualasto.

Asimismo, la reunión del 30 de septiembre en San Luis marcará el inicio para conformar un "círculo comunitario" impulsado por la sociedad civil e investigadores. Entre los pasos inmediatos se contempla reeditar la página web oficial del corredor, organizar la Tercera Travesía de Integración y armar un plan de trabajo para que el proyecto se concrete.

Con la chispa reencendida desde Valle Fértil y el respaldo de sus creadores, la Ruta de los Dinosaurios se alista para convertirse en el gran motor del turismo patrimonial del Nuevo Cuyo en Argentina.

Dato

A la reunión del 30 han sido invitados funcionarios municipales y provinciales de San Juan y San Luis, además de representantes de los Paques provinciales