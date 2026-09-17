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Departamentales > Reunión clave

San Juan y San Luis impulsan el resurgimiento de la Ruta de los Dinosaurios

Impulsado por el sector privado y especialistas, el proyecto integrará Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja. Habrá una reunión comunitaria el 30 de septiembre.

Por Alejandro Pellegrinuzzi

Hace 1 hora
La Ruta de los Dinosaurios se alista para convertirse en el gran motor del turismo patrimonial del Nuevo Cuyo en Argentina.

La llama del desarrollo turístico regional se ha vuelto a encender en el Centro Oeste argentino. El histórico proyecto de la "Ruta de los Dinosaurios", concebido como un corredor paleontológico, ecoturístico y cultural para integrar a las provincias de Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja, resurge para posicionarse nuevamente en las agendas públicas y privadas del bloque de Nuevo Cuyo.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el investigador sanluiseño Juan Carlos Romero Gatica, autor original del proyecto diseñado entre 2001 y 2002 y aprobado a nivel nacional en 2004, confirmó la realización de una reunión clave para reactivar la iniciativa.

"El encuentro, denominado "Reunión comunitaria de ecoturismo e identidad patrimonial sobre la Ruta de los Dinosaurios del Centro Oeste Argentino", se llevará a cabo el próximo miércoles 30 de septiembre, a las 10:00 horas, en el Golden Hall del complejo Hotel Casino Golden Palace, en la ciudad de San Luis", afirmó.

El motor que reavivó este proyecto fue Ariel Corleti, empresario y operador turístico de Valle Fértil. Preocupado por la reactivación regional, Corleti volvió a encender la chispa al contactar a Romero Gatica y promover el diálogo estratégico. En declaraciones a DIARIO HUARPE, Corleti manifestó que "la concreción de la Ruta de los Dinosaurios significaría un sueño cumplido y aportará beneficios decisivos no solo para un turismo interprovincial que en los últimos años viene en picada, sino también para el sector ganadero y minero de ambas provincias".

De qué se trata la Ruta de los Dinosaurios y su finalidad

La Ruta de los Dinosaurios es un modelo de integración regional sustentable. Su objetivo primordial es articular tres joyas naturales de valor universal: el Parque Nacional Sierra de las Quijadas en San Luis, el Parque Provincial Ischigualasto en San Juan y el Parque Nacional Talampaya en La Rioja. A este núcleo original se suman el Parque Geológico Sanagasta en La Rioja y el parque de huellas de dinosaurios en Malargüe, Mendoza.

"La finalidad de este corredor es vincular las riquezas geológicas, paleontológicas, arqueológicas y paisajísticas de la región", explicó Gatica."Mientras Ischigualasto y Talampaya comparten la misma cuenca triásica con fósiles de dinosaurios y mamíferos primitivos, San Luis aporta los yacimientos del Cretácico con pisadas y registros únicos del reptil volador Pterodaustro. Sanagasta suma hallazgos de nidadas y huevos de dinosaurio, y Malargüe exhibe icnitas gigantescas", agregó.

La propuesta busca consolidar un itinerario integrado de nivel internacional que promueva la ciencia y el ecoturismo.

El tramo violeta es el que se debería pavimentar entre las provincias de San Luis y San Juan.

Viabilidad e impacto en las comunidades locales

La viabilidad técnica y económica del proyecto radica en la articulación conjunta de los gobiernos provinciales del Nuevo Cuyo (San Luis, San Juan, La Rioja y Mendoza). Si las administraciones provinciales unen esfuerzos junto al sector privado y Parques Nacionales, el corredor es plenamente factible y potenciará indefectiblemente el desarrollo económico y turístico de los pueblos aledaños a la ruta.

A diferencia de otros planes, el concepto central reside en el desarrollo de las comunidades de pertenencia. Localidades como Valle Fértil, Marayes, San Jerónimo, La Calera y Villa Unión, entre otras, se beneficiarán directamente mediante la generación de empleo y la demanda de hotelería, gastronomía, guías y transporte. Las poblaciones cercanas son las encargadas de recibir al visitante, transformando el patrimonio en oportunidades sustentables.

Desafíos de infraestructura vial y agenda futura

Para consolidar la Ruta de los Dinosaurios resulta indispensable atender las necesidades de infraestructura vial. Para ello, es necesario mejorar tramos estratégicos de las rutas nacionales y provinciales que interconectan San Luis, San Juan y La Rioja y que se encuentran afectados por las condiciones climáticas y la falta de mantenimiento a lo largo del tiempo. Entre ellos, resultan prioritarios la RP 29, del lado de San Luis, y la RP 502, en San Juan, para unir Las Liebres con Marayes y reducir en casi 200 kilómetros el recorrido entre el Parque Nacional Sierra de las Quijadas y el Parque Provincial Ischigualasto.

Asimismo, la reunión del 30 de septiembre en San Luis marcará el inicio para conformar un "círculo comunitario" impulsado por la sociedad civil e investigadores. Entre los pasos inmediatos se contempla reeditar la página web oficial del corredor, organizar la Tercera Travesía de Integración y armar un plan de trabajo para que el proyecto se concrete.

Con la chispa reencendida desde Valle Fértil y el respaldo de sus creadores, la Ruta de los Dinosaurios se alista para convertirse en el gran motor del turismo patrimonial del Nuevo Cuyo en Argentina.

Dato

A la reunión del 30 han sido invitados funcionarios municipales y provinciales de San Juan y San Luis, además de representantes de los Paques provinciales 

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