En diálogo con DIARIO HUARPE, el vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, confirmó que tras las inquietudes planteadas la semana pasada por prestadores turísticos del departamento Valle Fértil, todos los reclamos serán informados formalmente al gobernador para dar una respuesta en las próximas semanas. El mandatario sostuvo que reparar tramos clave de las rutas nacional 141 y provincial 510 resulta imprescindible para resolver los graves problemas de conectividad e impulsar el desarrollo turístico del Valle.

Durante el encuentro mantenido en la sede de la Legislatura provincial, los representantes del sector expusieron el marcado deterioro de los caminos de acceso, los cuales registran pozos profundos y baches constantes que dificultan la circulación cotidiana. Esta degradación de la calzada perjudica directamente al comercio local, la atención de la salud, el traslado de estudiantes, la logística de transporte y el flujo regular de visitantes. Frente a este complejo panorama, Martín remarcó la importancia estratégica de ejecutar obras de reparación vial e indicó que se evalúan los mecanismos contemplados en el convenio entre Vialidad Nacional y Vialidad Provincial para intervenir en arterias nacionales clave.

La Ruta de los Dinosaurios y la conectividad regional

Paralelamente, el vicegobernador destacó la trascendencia de avanzar en la consolidación del proyecto de la "Ruta de los Dinosaurios", un informe estratégico entregado por los prestadores que busca conectar atractivos paleontológicos y geológicos de jerarquía internacional en San Juan (Ischigualasto), San Luis (Sierra de las Quijadas) y La Rioja (Talampaya). Según precisó Martín, la reconstrucción de unos 30 kilómetros críticos de ruta es fundamental para viabilizar este corredor temático, evitar el aislamiento de Valle Fértil ante nuevos trazados viales como la Ruta 40 y la Ruta 150, y resguardar el estatus otorgado por la Unesco a Ischigualasto.

Oportunidad en el turismo rural e internacional

Asimismo, Martín hizo hincapié en que estas obras son prioritarias para Valle Fértil y la provincia ante el creciente interés del turismo internacional por los segmentos rural, campestre y de naturaleza. El vicegobernador contó que el subsecretario de Turismo, Juan Castañares, hizo referencia a los resultados de una reciente exposición en Bariloche, donde más de 100 prestadores internacionales valoraron la propuesta sanjuanina. Al respecto, remarcó que la provincia y principalmnente Valle Fértil posee una ventaja competitiva única para captar este perfil de visitantes gracias a la tranquilidad de sus poblados, sus paisajes autóctonos y la calidez de su oferta.

El petitorio comunitario y la urgencia de respuestas

La gestión encabezada ante las autoridades provinciales es el reflejo de un reclamo comunitario unificado en Valle Fértil. Previamente a este encuentro, el intendente Mario Riveros encabezó una asamblea con comerciantes y prestadores del departamento, recordando que el municipio presentó previamente cinco notas formales sobre la problemática sin obtener respuestas. En dicha reunión se firmó el petitorio avalado por vecinos y la agrupación de El Campo Vivo, el cual fue entregado en la Legislatura y elevado al Ejecutivo provincial. La comitiva estuvo integrada por referentes del proyecto como Marcela Santandreu, Pablo Vitale y docentes de la Escuela Agrotécnica local.

Representantes del sector graficaron la realidad sosteniendo que vender un destino turístico sin rutas en condiciones equivale a alquilar cabañas sin camas. Asimismo, alertaron que el deterioro vial provoca que el atractivo de Ischigualasto sea usufructuado principalmente por La Rioja mediante circuitos en Villa Unión y El Chiflón. Por este motivo, la comunidad vallista acordó un plazo de 20 días para recibir compromisos oficiales concretos, advirtiendo que de no recibir respuestas coordinarán una movilización en caravana hacia la capital provincial visivilizando su preocupación y reclamos.