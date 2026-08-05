El crecimiento de las denuncias por parte de los consumidores no se detiene en San Juan. La directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, confirmó que durante este año el organismo ya recibió más presentaciones que en todo 2025, un dato que atribuyó al mayor conocimiento que tienen los ciudadanos sobre sus derechos y al trabajo de concientización que viene realizando el organismo.

"El año pasado cerramos en 4.000 y ahora ya superamos las 4.000, o sea el número es muchísimo", sostuvo la funcionaria durante su paso por Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV. Sin embargo, aclaró que el incremento no implica necesariamente que las empresas incumplan más, sino que los consumidores están más informados. "Se llegó porque saben que existe una ley y hacen valer sus derechos", afirmó.

Carrizo explicó que buena parte de los conflictos ni siquiera llegan a una audiencia formal porque la Dirección implementó un sistema de gestión previa. "De 100 denuncias, el 80% podemos llegar a solucionarlo en la gestión previa", aseguró. Según detalló, esa instancia permite resolver casos simples en 24 o 48 horas mediante la intervención directa de inspectores con las empresas denunciadas.

Entre las novedades que prepara el organismo aparece un registro público de infractores, una herramienta que permitirá conocer qué empresas fueron sancionadas de manera definitiva por incumplimientos a la Ley de Defensa del Consumidor.

"Si el infractor está acá es porque agotó toda la vía posible que tenía para poder conciliar con el consumidor", explicó. También aclaró que no figurarán quienes recibieron denuncias, sino únicamente aquellas firmas que terminaron con multas firmes luego de fracasar todas las instancias conciliatorias.

La funcionaria destacó que el objetivo no es recaudar mediante sanciones, sino lograr acuerdos. "Nuestra dirección no trabaja para la multa, trabaja para ese pilar fundamental que es la mediación, el acercamiento y la respuesta al consumidor", sostuvo.

Respecto de los rubros con mayor cantidad de reclamos, Carrizo señaló que los bancos encabezan ampliamente el ranking. El principal motivo son seguros incorporados sin el consentimiento de los clientes, especialmente en cuentas de jubilados.

"Los bancos son los que están liderando las denuncias", afirmó. En segundo lugar, ubicó a las empresas de telefonía y luego a las prepagas, donde detectan numerosos incumplimientos vinculados a prestaciones de salud.

Además, explicó que muchas empresas evitan integrar el futuro registro de infractores porque resuelven los conflictos antes de recibir una sanción firme. "No es que la empresa quiera incumplir; muchas veces cuando toma conocimiento del reclamo lo soluciona rápidamente", concluyó.

Textuales

Fabiana Carrizo / Directora de Defensa al Consumidor