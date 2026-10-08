Un grupo de estudiantes del Colegio Secundario Augusto Pulenta, ubicado en San Martín, se puso en contacto con DIARIO HUARPE para denunciar una grave situación ambiental y sanitaria que afecta de forma directa a la comunidad educativa.

Según relataron los alumnos de manera anónima, desde hace más de dos semanas se encuentran restos de animales en descomposición en el canal adyacente al establecimiento escolar, sobre calle Guillermo Rawson (Ruta Provincial 127) entre las calles Domingo Savio y República.

La presencia de estos cadáveres genera un olor nauseabundo insoportable y un elevado riesgo para la salud de estudiantes, docentes y vecinos. A pesar de que las autoridades escolares están al tanto de la situación, nadie ha tomado cartas en el asunto para resolver la problemática.

Ante la falta de respuesta oficial, los jóvenes decidieron visibilizar el caso, con la esperanza de que alguien, ya sea el municipio de San Martín, la junta de riego departamental o el Departametno de Hidráulica intervengan de forma urgente en la limpieza de la zona.

Foco de infección a metros del establecimiento

El problema comenzó a detectarse hace más de 14 días, puntualmente tras el incendio registrado en la zona de Alto de Sierra. Desde aquel momento, los estudiantes advirtieron la acumulación de cuerpos de animales arrojados en el cauce que bordea el colegio y se extiende hacia las proximidades del Club Peña Flor.

Aunque inicialmente los alumnos supusieron que las autoridades o los servicios de limpieza retirarían los restos, la inacción persistió hasta deteriorar por completo la calidad del aire del lugar.

En el material audiovisual enviado por los manifestantes se aprecian varios animales en avanzado estado de putrefacción.

Según detalló una alumna en diálogo telefónico con este medio, se contabilizan al menos cinco animales muertos en el área, destacándose varios cerdos de distinto tamaño y un perro en avanzado deterioro.

La estudiante advirtió que el grado de descomposición de algunos cadáveres es alarmante, presentando hinchazón extrema, lo que incrementa el riesgo de contaminación hídrica y foco de plagas.

Contaminación del agua y riesgo para la salud

La permanencia de estos cuerpos en el canal representa una amenaza sanitaria para la población escolar y zonas aledañas.

El agua del cauce ya se encuentra visiblemente contaminada y el hedor en los alrededores resulta insoportable. "No se puede ni respirar cuando se pasa por esa esquina", manifestaron los alumnos, reflejando el malestar cotidiano que sufren al transitar por el sector.

Pese a que el personal escolar observa a diario el estado del cauce, no se gestionó ninguna solución ni se dio aviso formal a las entidades competentes. Esta omisión provocó malestar entre los alumnos, quienes exigen condiciones dignas de higiene y la preservación de la imagen pública de su colegio.

Pedido de limpieza urgente

Frente a la inactividad de los directivos, los jóvenes recurrieron a la prensa para que el reclamo alcance a los organismos con jurisdicción en el sector. Saben que la limpieza de los canales no corresponde directamente a la escuela, sino a la junta de riego, a la Dirección de Hidráulica o al municipio de San Martín. No obstante, la falta de gestión preventiva ha dejado la zona desatendida durante semanas.

Aunque se desconoce quién arrojó los restos, la comunidad educativa del Colegio Augusto Pulenta espera una pronta intervención municipal o de la junta de riego para sanear el canal y restituir la salubridad.