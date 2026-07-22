Sancassani cuestionó a Rueda y apuntó al voto bloquista

La Libertad Avanza busca consolidarse como una alternativa política en San Juan y, en ese proceso, avanza sobre sectores que históricamente formaron parte de otras fuerzas. Uno de los espacios que aparece en el radar libertario es el bloquismo, cuya conducción está encabezada por Luis Rueda y que actualmente forma parte de la alianza oficialista que acompaña al gobernador Marcelo Orrego.

El dirigente de LLA en Santa Lucía, Juan Sancassani, fue uno de los dirigentes que realizó ese recorrido político. Con pasado bloquista y una participación dentro del armado electoral que compitió en 2023, hoy asegura sentirse más cómodo dentro del espacio que conduce Javier Milei.

“Sí, me siento cómodo”, respondió cuando le preguntaron si su pertenencia a La Libertad Avanza le resultaba más confortable que su paso por el bloquismo. En ese sentido, marcó una diferencia con la conducción que tenía el partido y aseguró que actualmente siente que tiene un lugar dentro de la estructura libertaria.

Sancassani también reconoció que “varios dirigentes y militantes vinculados al bloquismo comenzaron a acercarse a La Libertad Avanza”, aunque evitó dar nombres, aseguró que entre quienes lo acompañan hay personas que fueron dirigentes del partido, candidatos en elecciones anteriores y militantes con experiencia política.

“Tenemos muchos bloquistas trabajando”, afirmó. También señaló que algunos integrantes del partido decidieron quedarse en esa estructura, mientras que otros optaron por acompañar el proyecto libertario, dijo en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

El dirigente sostuvo que ese proceso de migración política no se limita exclusivamente al bloquismo. Según explicó, a La Libertad Avanza se acercan personas provenientes de distintos sectores, tanto del peronismo como del oficialismo provincial y de otras fuerzas.

Sin embargo, su propia trayectoria y la incorporación de dirigentes con pasado bloquista convierten a ese espacio en uno de los principales terrenos de disputa para LLA. En ese escenario, Sancassani cuestionó la conducción del partido y rechazó las críticas que podrían surgir por el alejamiento de dirigentes que en el pasado trabajaron en el armado bloquista.

“Es un problema de ellos que se enojen”, afirmó al referirse a quienes cuestionan su decisión de abandonar el partido. Y agregó que las puertas de La Libertad Avanza están abiertas para quienes compartan las ideas del presidente y quieran construir una alternativa para San Juan.

El dirigente libertario también puso el foco en la estrategia política de cara a 2027. A su entender, el espacio deberá identificar en cada departamento a la persona que tenga mejores posibilidades electorales y acompañarla. En el caso de Santa Lucía, reconoció que existen distintos nombres que forman parte de la discusión interna.

En ese marco, la disputa por el voto bloquista puede convertirse en uno de los elementos centrales del escenario electoral. La incorporación de dirigentes y militantes con pasado en el partido le permite a La Libertad Avanza disputar un electorado que históricamente tuvo peso propio en San Juan y que actualmente forma parte del esquema de alianzas que acompaña al gobernador Orrego.

La pelea, así, no solo estará centrada en sumar nuevos votantes. También tendrá como uno de sus principales objetivos disputar dirigentes, militantes y electores que hasta hace poco formaban parte de otras estructuras políticas.

Textuales

Juan Sancassani / Dirigente de LLA San Juan