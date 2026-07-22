La Libertad Avanza continúa con su proceso de expansión territorial en San Juan y ya inauguró sedes en distintos departamentos con la mira puesta en las elecciones de 2027. En ese marco, el dirigente de LLA en Santa Lucía, Juan Sancassani, aseguró que la estructura partidaria se sostiene con aportes personales de quienes forman parte del espacio.

En el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, Sancassani explicó que los gastos vinculados a la apertura y funcionamiento de las sedes son afrontados por los propios dirigentes. “Con los aportes que ponemos cada uno de los dirigentes”, señaló al ser consultado sobre el financiamiento de los locales partidarios. Ante la aclaración de si se trataba de fondos del partido, respondió: “No, personales”.

El dirigente libertario también vinculó esa forma de organización con la estrategia que el espacio pretende desarrollar de cara a las próximas elecciones. La idea, según planteó, es continuar fortaleciendo la presencia de La Libertad Avanza en los departamentos y construir equipos que puedan convertirse en una alternativa política en 2027.

En ese sentido, Sancassani anticipó que el trabajo electoral tendrá una fuerte presencia territorial y estará basado en el contacto directo con los vecinos. El dirigente recordó la experiencia de la última campaña, cuando, según sostuvo, el espacio decidió recorrer la calle pese a los pronósticos que ubicaban a sus candidatos lejos de los primeros lugares.

“Nos daban por muertos, que no llegábamos ni a los 10 puntos”, afirmó. Sin embargo, aseguró que el contacto con los vecinos les transmitía una percepción diferente a la que reflejaban algunas encuestas. “En la calle veíamos todo lo contrario”, sostuvo.

Para Sancassani, esa experiencia será una referencia para el armado de la campaña de 2027. La estrategia consistirá en escuchar las demandas de los ciudadanos, presentar las propuestas del espacio y sostener una presencia permanente en los departamentos.

El dirigente de Santa Lucía afirmó que la construcción política ya comenzó con la inauguración de las sedes y el armado de equipos de trabajo. La intención de LLA es avanzar progresivamente hasta contar con representación en los 19 departamentos de la provincia.

En el caso de Santa Lucía, Sancassani señaló que “la sede permitirá que los vecinos tengan un lugar concreto para acercarse, participar y sumarse al espacio”. También anticipó que comenzarán a trabajar en actividades de afiliación y en la formación de los equipos que buscarán consolidar la estructura libertaria en el departamento.

De esta manera, La Libertad Avanza busca llegar a 2027 con una organización territorial más amplia y una estrategia que, al menos según el planteo de Sancassani, volverá a poner el foco en el contacto directo con la sociedad por encima de los pronósticos electorales.

Textuales

Juan Sancassani / Dirigente de LLA San Juan