Edgardo Sancassani puso el foco en la falta de una ley de Acceso a la Información Pública en San Juan y sostuvo que esa ausencia implica un incumplimiento de la Constitución provincial. El dirigente bloquista y exlegislador afirmó que el artículo 27 reconoce el derecho de la sociedad a acceder a la información y cuestionó que, pese a haber impulsado la norma durante sus años en la Legislatura, todavía no se haya sancionado.

"Es una ley que si yo, legislador, no la sanciono, estoy en falta con la Constitución. Y en nuestra provincia estamos en falta", expresó durante una entrevista en Café de la Política que se emite por HUARPE TV. Luego insistió: "Yo como legislador lo presenté durante todo el tiempo que lo fui".

Sancassani explicó que la Constitución establece el derecho de la sociedad a recibir información fidedigna y exacta. También remarcó que contar con una ley permitiría agilizar el acceso a los datos públicos, incluso para el trabajo periodístico. "Ustedes presentan una nota en cualquier organismo del Estado y tiene que ser resuelta", planteó.

En contraste, advirtió que actualmente se debe realizar una presentación para obtener información y que la ley de Ética Pública vigente "no garantiza el acceso total a la información". Para el exdiputado, no hay razones para que quienes ocupan cargos públicos oculten datos sobre la administración estatal: "Los que accedemos al poder político (...) no tenemos por qué esconder lo que es de la gente y lo que es del Estado. Somos servidores públicos".

En esa línea, fue más contundente sobre la titularidad de los recursos públicos: "El Estado no es de uno. No es del político, ni del presidente, ni del gobernador, ni del intendente, ni de los concejales. Es decir, esto es del pueblo".

La ley suspendida del Consejo de la Magistratura

El segundo planteo de Sancassani estuvo relacionado con la selección de jueces. Recordó que San Juan cuenta con una ley del Consejo de la Magistratura sancionada en 2003 con el acuerdo de todas las fuerzas políticas, pero que fue suspendida en 2004 y reemplazada por el régimen de 1986.

A su entender, la norma suspendida establece un mecanismo más completo, que contempla la evaluación de antecedentes, oposición, exámenes escritos y entrevistas personales. "Hay tres etapas que debe pasar un postulante", explicó. También destacó que prevé salas examinadoras con participación de representantes del Poder Judicial, las facultades de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo y la Universidad Nacional de San Juan, y el Foro de Abogados.

El dirigente vinculó esa situación con las críticas sobre la politización de la Justicia y advirtió sobre sus consecuencias para la ciudadanía. "Si la Justicia está politizada, ¿qué garantía, qué seguridad le da al ciudadano cuando va a hacer valer su derecho?", preguntó.

Por eso, insistió en la necesidad de modificar el mecanismo de selección para recuperar la confianza en el Poder Judicial y evitar que las designaciones queden atravesadas por intereses partidarios. "Primero está la institución, primero está la gente", concluyó.

Textuales

Edgardo Sancassani / Dirigente bloquista