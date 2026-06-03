Tres años de prisión de cumplimiento condicional y reglas de conducta. Esa fue la condena que recibió este martes Guajardo, una mujer sanjuanina de 44 años y madre de hijos varones, luego de reconocer su responsabilidad en una causa por distribución de material de abuso sexual infantil.

La resolución se conoció durante una audiencia de juicio abreviado, instancia en la que la imputada aceptó los hechos atribuidos por la Fiscalía, renunció a la realización de un juicio oral y público y prestó conformidad con la pena acordada entre las partes.

La investigación se había iniciado en diciembre de 2025 a partir de un reporte emitido por la National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), organismo internacional que colabora con autoridades de distintos países en la detección de delitos vinculados a la explotación sexual de menores a través de internet.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, la alerta daba cuenta de que desde una línea telefónica y una dirección IP radicadas en San Juan se habían compartido mediante WhatsApp dos videos con contenido de abuso sexual infantil durante septiembre de 2025.

Con esos datos, los investigadores comenzaron una serie de medidas tendientes a identificar a la persona detrás de la línea telefónica reportada. La tarea incluyó el análisis de la titularidad del número de celular y de la conexión a internet utilizada al momento de los envíos, elementos que permitieron establecer un domicilio y avanzar con la pesquisa.

Posteriormente se realizaron medidas judiciales sobre dispositivos electrónicos, lo que fortaleció la hipótesis acusatoria y permitió avanzar hacia la imputación formal de Guajardo.

Durante la audiencia celebrada este martes, fuentes judiciales explicaron que la mujer no registraba antecedentes penales. Esa circunstancia fue uno de los elementos considerados para acordar una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, evitando de esa manera el efectivo cumplimiento en un establecimiento penitenciario.

La condenada optó por no brindar explicaciones sobre el origen del material hallado ni sobre los motivos por los cuales fue compartido. Según detalló la Fiscalía, durante el proceso se mantuvo en silencio y siguió el consejo de su defensa técnica.

No obstante, para acceder al acuerdo de juicio abreviado resultó indispensable que reconociera la existencia del hecho investigado y aceptara tanto la calificación legal como la pena impuesta.

El caso expone nuevamente la relevancia de los sistemas de monitoreo internacional para detectar la circulación de material de abuso sexual infantil en plataformas digitales y la cooperación entre organismos especializados y la Justicia local para identificar a los responsables y llevarlos ante los tribunales.