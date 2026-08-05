Sanjuanino fue expulsado de por vida del Poder Judicial y ahora apeló el fallo

Juan Cruz Marinelli, el empleado judicial condenado en primera instancia por fraude en perjuicio de la administración pública en la causa del Registro General Inmobiliario, presentó este miércoles la apelación contra la sentencia que le impuso dos años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Con ese recurso, la defensa busca que la Cámara revise el fallo, especialmente la sanción que lo dejó fuera del Poder Judicial y de cualquier otra función dentro del Estado.

La impugnación fue presentada por su defensor oficial, César Oro, quien ya había representado a Marinelli durante todo el proceso judicial. Ahora será el juez de Cámara Renato Roca quien deberá analizar los fundamentos del recurso y resolver si confirma, modifica o revoca la sentencia dictada en primera instancia. De acuerdo con los tiempos habituales de la Cámara, la resolución podría conocerse dentro de aproximadamente 30 días.

La causa tuvo un fuerte impacto institucional porque involucró a un empleado del Poder Judicial e hijo de un funcionario judicial. La investigación determinó que Marinelli, mientras se desempeñaba en el Registro General Inmobiliario, realizaba cobros en efectivo por trámites vinculados al denominado "Formulario Verde", pese a que ese organismo únicamente permitía el pago mediante medios electrónicos. La maniobra salió a la luz luego de que una usuaria denunciara haber entregado dinero directamente al empleado y, posteriormente, un allanamiento permitiera secuestrar documentación que fue incorporada como prueba durante la investigación.

Tras el juicio oral, la Justicia lo encontró culpable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública y le impuso una pena de dos años de prisión de ejecución condicional, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esa última sanción representa una de las consecuencias más importantes del fallo, ya que le impide continuar desempeñándose en el Poder Judicial o acceder a cualquier cargo dentro de la administración pública mientras la condena quede firme.

Con la apelación presentada por César Oro, la sentencia ingresó a la etapa de revisión. Será Renato Roca quien deba evaluar los planteos de la defensa y determinar si corresponde mantener íntegramente el fallo o modificar alguno de sus puntos, incluida la inhabilitación perpetua.

La resolución de la Cámara será determinante para el futuro judicial de Marinelli. Si el recurso prospera, la condena podría ser modificada total o parcialmente. En cambio, si el fallo es confirmado, quedará ratificada la sanción que hoy lo mantiene apartado de la función pública y que convirtió a este caso en uno de los expedientes por presunta corrupción administrativa de mayor repercusión en el ámbito judicial sanjuanino.