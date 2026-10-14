La preocupación por la salud del papa León XIV movilizó a los fieles sanjuaninos, que este martes 13 de octubre se acercaron a la Iglesia Catedral para pedir por su recuperación tras la operación a la que fue sometido en Roma. Luego de conocerse que el nódulo pulmonar extirpado era maligno, la comunidad católica expresó su tristeza, esperanza y deseos de que el pontífice pueda superar este difícil momento. DIARIO HUARPE dialogó con quienes llegaron al templo compartieron sus sentimientos y coincidieron en la importancia de acompañarlo mediante la oración.

Una de las fieles que se acercó fue Nancy, quien recibió la noticia con preocupación, aunque sostuvo que la enfermedad forma parte de la vida de cualquier persona. "Es algo por lo que todos tenemos que pasar, todos los seres, y el Papa no es la excepción, así que rezaremos por él para que sea lo mejor posible", expresó. Además, manifestó su deseo de que León XIV pueda concretar la visita prevista a la Argentina durante noviembre.

Por su parte, Gabriela destacó que la comunidad mantiene la esperanza de una pronta recuperación. "Aquí estamos todos rezando por él. Lo tenemos en nuestras oraciones, así que va a salir de esto muy pronto y lo vamos a tener acá en noviembre", aseguró. La mujer también contó que tiene organizado un viaje a Córdoba junto a un grupo de oración para participar de las actividades previstas durante la gira papal.

"Tenemos la esperanza de que va a venir en fecha y va a ser todo como se venía planeando", agregó, aunque reconoció que existe incertidumbre sobre una posible reprogramación.

"Toda la Iglesia Católica está en oración"

Antonio Gaitán fue otro de los sanjuaninos que compartió su preocupación por el diagnóstico del pontífice. Según relató, la noticia lo sorprendió porque esperaba que los estudios confirmaran que la lesión era benigna. "Me enteré esta tarde, muy sorprendido, porque es un hombre joven. Estábamos muy esperanzados de que ese nódulo fuera algo benigno, pero es un carcinoma, algo maligno, así que hay que rezar todos", manifestó.

En ese sentido, aseguró que la noticia impactó profundamente entre los creyentes. "Toda la Iglesia Católica está acongojada, toda la Iglesia Católica está en oración, sorprendida, creo que también como yo", expresó.

Otro de los testimonios fue el de Pacheco, quien reflexionó sobre el vínculo de Latinoamérica con el Vaticano y la expectativa que había generado la llegada de León XIV a la región. "Nos ha chocado bastante. Esperemos que los médicos hayan tenido la suficiente capacidad y conocimiento para encontrar la recuperación de la salud del Santo Padre", señaló.

Además, recordó las palabras que solía transmitir el papa Francisco a los fieles. "Creo que siempre pidió Francisco que recen por él. Creo que este es el momento de rezar por la salud del Papa", sostuvo.

La ilusión de recibir al Papa en Argentina sigue intacta

La posibilidad de que León XIV deba postergar su gira latinoamericana también estuvo presente entre los fieles. Sin embargo, muchos coincidieron en que la prioridad es su recuperación.

Gustavo, otro de los entrevistados, aseguró que mantiene la fe en una evolución favorable. "Yo tengo fe que va a salir todo bien", expresó. Aunque reconoció que no tiene posibilidades económicas de viajar para verlo personalmente, afirmó que lo acompañará desde San Juan. "Vamos a estar todos rezando para que salga todo bien", manifestó.

En la misma línea, Vicente expresó su deseo de que el pontífice pueda recuperarse y finalmente visitar el país. "Me cayó mal la noticia porque los argentinos ya no pudimos tener la visita del Papa anterior. Me gustaría que este Papa se recupere pronto y que pueda venir acá a nuestro país", sostuvo.

Finalmente, dejó un mensaje de apoyo: "Lo esperamos con los brazos abiertos acá en nuestra querida Argentina".

Mientras León XIV permanece internado bajo seguimiento médico, la comunidad católica sanjuanina mantiene sus oraciones y la esperanza de una pronta recuperación. La incertidumbre por su visita continúa, pero los fieles coinciden en que su salud está por encima de cualquier compromiso.