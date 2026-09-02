Santa Lucía se sumó al Copre para reforzar la prevención ante emergencias

La creación y primera reunión del Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias (Copre) marcó el inicio de una nueva instancia de articulación entre organismos y municipios para anticiparse a posibles situaciones de riesgo. En ese marco, el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, destacó la participación del departamento y puso el foco en la necesidad de prevenir, organizar y estar preparados.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal resumió el objetivo de la convocatoria con un mensaje claro: “Prevenir, organizar y estar preparados”.

Según expresó, el encuentro se realizó con la mirada puesta en la anticipación y a partir de la decisión del gobernador Marcelo Orrego de poner en funcionamiento este espacio de coordinación ante posibles emergencias.

Santa Lucía, presente en el trabajo conjunto

“Con la mirada puesta en anticiparnos, y a partir de la decisión del gobernador Marcelo Orrego, se reunió por primera vez el COPRE”, publicó el intendente santaluceño.

Orrego destacó que Santa Lucía formó parte del encuentro y remarcó la importancia de sumar esfuerzos con las diferentes áreas y organismos involucrados en la prevención y respuesta ante contingencias.

“Santa Lucía, presente, sumando trabajo y colaboración junto a distintas áreas y organismos para estar preparados y cuidar a nuestra comunidad”, señaló.

La participación del municipio se enmarca en una estrategia de coordinación que busca mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que puedan afectar a los vecinos.

El desafío de anticiparse

El principal concepto planteado por el intendente fue la necesidad de trabajar antes de que una emergencia ocurra. La prevención, la organización de los recursos y la coordinación entre instituciones aparecen como los ejes centrales de este nuevo esquema.

La conformación del Copre permitirá generar una instancia de trabajo conjunto entre diferentes organismos, con el objetivo de anticipar escenarios, planificar respuestas y organizar los recursos disponibles.

Para Santa Lucía, la participación en este espacio representa la posibilidad de integrar las acciones municipales dentro de una estrategia provincial de prevención y respuesta.

“Siempre cerca” de la comunidad

El mensaje publicado por Juan José Orrego también puso el foco en el acompañamiento a los vecinos. “Siempre cerca”, expresó el intendente al cerrar su publicación, vinculando la presencia del municipio en el Copre con la necesidad de cuidar y acompañar a la comunidad.

De esta manera, Santa Lucía se sumó a la primera reunión del Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias con una consigna definida: prevenir, organizar y estar preparados.

La articulación entre municipios, organismos provinciales y áreas especializadas buscará fortalecer la planificación ante posibles contingencias y garantizar una respuesta coordinada cuando las circunstancias lo requieran.