La emoción y el sentimiento patrio fueron protagonistas este jueves en Santa Lucía, donde más de 1.600 alumnos de cuarto grado de Primaria y del último año del Nivel Secundario realizaron la Promesa de Lealtad y la Renovación de la Bandera Argentina, respectivamente. El intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, habló con DIARIO HUARPE y destacó la importancia de este momento en la vida de los jóvenes y el significado que tiene para la construcción de la identidad nacional.

Juan José Orrego estuvo acompañado por autoridades de la provincia: FOTO DIARIO HUARPE.

"La verdad que es un acto simbólico para aquellos niños que va a trascender en el tiempo, en la cabecita y en el corazón de ellos, hacer esta promesa de lealtad a la Bandera", expresó el jefe comunal.

Orrego señaló que este compromiso con los símbolos patrios fortalece el orgullo de ser argentinos y permite recordar el legado de quienes construyeron la Nación. "Esto nos inspira el orgullo principal de ser argentinos, por estos colores que nos dieron nuestros próceres, en este caso Manuel Belgrano", afirmó.

Los estudiantes reafirmaron su lealtad a la Bandera. FOTO DIARIO HUARPE.

Acompañados por sus familias, docentes y autoridades, los estudiantes colmaron la calle Hipólito Yrigoyen, frente a la plaza departamental, para participar de uno de los actos más significativos del calendario escolar argentino.

Un acto cargado de emoción y compromiso

Alumnos de diferentes escuelas celebraron el acto patrio. FOTO DIARIO HUARPE.

La ceremonia reunió a estudiantes de distintos establecimientos educativos del departamento, quienes vivieron una jornada especial junto a sus seres queridos. El tradicional acto de promesa y renovación estuvo marcado por los aplausos, las banderas argentinas y el entusiasmo de los jóvenes protagonistas.

Para el intendente, este tipo de encuentros también representan una oportunidad para reflexionar sobre la responsabilidad ciudadana y el compromiso con la comunidad. "Esto nos genera mayor responsabilidad y mucha empatía para tratar de seguir transformando, desde el lugar donde nos toque estar, la calidad de vida de todos", sostuvo.

Asimismo, valoró el trabajo conjunto entre el municipio, el Gobierno provincial y las autoridades educativas para concretar una ceremonia que cada año reúne a cientos de estudiantes. "La verdad que trabajar en conjunto con todas las autoridades de la provincia, en especial con las autoridades del Ministerio de Educación, permite hacer este acto tan simbólico para los sanjuaninos y para todos los niños que están realizando y reafirmando la lealtad a la Bandera", destacó.

Con más de 1.600 estudiantes como protagonistas, Santa Lucía volvió a vivir una jornada cargada de emoción, patriotismo y valores, en la que una nueva generación renovó su compromiso con uno de los símbolos más importantes de la identidad argentina.