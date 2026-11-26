En la previa de una sesión clave en el Senado de la Nación, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró este jueves que el Gobierno nacional cuenta con los votos necesarios para avanzar con la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027. La iniciativa forma parte de la reforma electoral impulsada por el presidente Javier Milei.

“Vamos a estar arriba de los 37 votos necesarios”, afirmó Santilli en diálogo con Eduardo Feinmann, por Radio Mitre, al anticipar el resultado que espera el oficialismo de la sesión convocada para este jueves 26 de noviembre, desde las 12.

El funcionario defendió la iniciativa al considerar que permitirá reducir la cantidad de veces que los argentinos deben concurrir a las urnas durante un año electoral, además de generar un ahorro que, según estimó, rondaría los US$200 millones.

“Es una reforma hacia la sociedad, no hacia la dirigencia”, sostuvo Santilli, quien también cuestionó la saturación de publicidad política durante las campañas electorales.

Qué contempla la reforma electoral

Además de la suspensión de las PASO exclusivamente para las elecciones de 2027, el proyecto incluye la implementación de Ficha Limpia, modificaciones en la veda electoral, una reducción de los espacios de publicidad política y la posibilidad de votar por lista completa mediante la Boleta Única de Papel.

La iniciativa también contempla eliminar la obligatoriedad de los debates presidenciales, con excepción de una eventual segunda vuelta electoral, y habilitar las afiliaciones partidarias por medios digitales.

La Libertad Avanza necesita alcanzar la mayoría absoluta de los integrantes del Senado, por lo que resultará determinante el acompañamiento de los bloques dialoguistas. En caso de conseguir la media sanción, el proyecto deberá pasar a la Cámara de Diputados.

Santilli defendió la economía y habló de la reelección de Milei

Durante la entrevista, el jefe de Gabinete también se refirió a las dificultades que atraviesa la economía argentina y reconoció que los actuales niveles del dólar y del riesgo país no son los que pretende el Gobierno.

Sin embargo, defendió el rumbo económico de la gestión libertaria y atribuyó parte de las turbulencias financieras al contexto internacional. En ese escenario, manifestó su confianza en que Javier Milei conseguirá la reelección en 2027.

Santilli también aseguró que, entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, los salarios del sector privado registrado recuperaron 10,4 puntos por encima de la inflación, mientras que los de los trabajadores informales lo hicieron en 53,1 puntos y los del sector público, en apenas 0,6 puntos, según las cifras que presentó el funcionario.