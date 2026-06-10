La Casa Rosada volvió a mover piezas en el tablero político. Este martes, el ministro del Interior, Diego Santilli, recibió en su despacho a los gobernadores Rolando Figueroa, de Neuquén, y Raúl Jalil, de Catamarca, en una jornada marcada por las negociaciones electorales y el debate sobre el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Aunque los encuentros incluyeron temas vinculados a la gestión y al desarrollo económico de las provincias, distintas fuentes coinciden en que el principal objetivo fue avanzar en una estrategia común de cara a las elecciones nacionales y provinciales previstas para el próximo año.

El Gobierno nacional busca reunir los apoyos necesarios para eliminar o suspender las PASO, una de las principales reformas electorales que impulsa el oficialismo. Sin embargo, la iniciativa todavía no cuenta con los respaldos suficientes en el Congreso, por lo que la administración libertaria trabaja en acuerdos políticos con gobernadores que mantienen una relación de diálogo con la Nación.

El encuentro con Jalil dejó señales concretas. Desde el Ministerio del Interior destacaron que el mandatario catamarqueño respaldó la idea de eliminar las primarias. “Las internas deben resolverse dentro de los partidos”, transmitieron desde el entorno de Santilli tras la reunión.

Además, ambas partes dialogaron sobre proyectos vinculados a una futura zona franca para Catamarca y propuestas orientadas a reducir impuestos provinciales, iniciativas que coinciden con los lineamientos económicos promovidos por el presidente Javier Milei.

Las conversaciones también alimentaron las versiones sobre posibles acuerdos electorales. Tanto Jalil como Figueroa tienen previsto buscar la reelección en sus provincias y observan con atención el crecimiento de La Libertad Avanza en distintos distritos.

En Catamarca, donde el espacio libertario aún no cuenta con una estructura política consolidada, toma fuerza la posibilidad de un entendimiento que permita una competencia moderada en la disputa por la gobernación. A cambio, el oficialismo nacional podría obtener respaldo legislativo en temas clave y mejorar sus chances en la renovación de bancas nacionales.

La situación es diferente en Neuquén. Allí, La Libertad Avanza ya logró representación propia en el Congreso y mantiene una convivencia política con el espacio provincial liderado por Figueroa. De cara a las próximas elecciones, ambos sectores analizan escenarios que les permitan fortalecer su presencia legislativa sin generar una confrontación directa que termine beneficiando a otras fuerzas políticas.

Las reuniones se desarrollaron mientras ambos gobernadores participaban en Buenos Aires de la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), donde expusieron sobre infraestructura y desarrollo regional.

Con la discusión por las PASO como eje principal y las elecciones cada vez más cerca, los encuentros en Casa Rosada reforzaron las especulaciones sobre nuevos acuerdos políticos entre el Gobierno nacional y gobernadores que han acompañado al oficialismo en votaciones decisivas dentro del Congreso.