Santilli juró como jefe de Gabinete con presencia de 14 gobernadores

Diego Santilli asumió este martes como nuevo jefe de Gabinete de la Nación en una ceremonia encabezada por el presidente Javier Milei en Casa Rosada. El acto estuvo marcado por una fuerte presencia de gobernadores de distintos espacios políticos, quienes acompañaron la jura en una señal de respaldo institucional a la nueva etapa del Gobierno nacional.

Antes de asumir formalmente el cargo, Santilli mantuvo una reunión de transición con su antecesor, Manuel Adorni, quien también participó de la ceremonia. Finalizada la jura, ambos protagonizaron un abrazo junto al presidente Milei, una imagen que simbolizó el traspaso de funciones al frente de la coordinación del gabinete nacional. El flamante funcionario estuvo acompañado por su esposa, Analía Maiorana, y sus hijos, quienes siguieron el acto desde la primera fila del Salón Blanco.

Con este nombramiento, Santilli regresa al Gabinete nacional luego de haberse desempeñado durante siete meses como ministro del Interior. Ahora tendrá la responsabilidad de coordinar el trabajo de los distintos ministerios y profundizar el vínculo entre la Casa Rosada y las provincias.

Desde el entorno presidencial consideran que su perfil dialoguista será clave para fortalecer la relación con los gobernadores y avanzar en la construcción de consensos legislativos que permitan impulsar los proyectos prioritarios del Poder Ejecutivo.

Amplio respaldo de las provincias

Uno de los aspectos más destacados de la ceremonia fue la asistencia de 14 gobernadores, quienes respaldaron la designación del nuevo jefe de Gabinete.

Estuvieron presentes Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y Martín Llaryora (Córdoba).

La convocatoria reflejó la intención del Gobierno nacional de consolidar una agenda de trabajo conjunta con las provincias en una etapa en la que el diálogo político será determinante para avanzar con las reformas impulsadas por la administración de Javier Milei.

Con su asunción, Santilli inicia una nueva gestión con el desafío de coordinar el funcionamiento del Ejecutivo y fortalecer los acuerdos políticos necesarios para sostener la gobernabilidad en el Congreso.