El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, confirmó que el próximo 25 de noviembre se presentará ante el Senado para brindar su primer informe de gestión desde que asumió el cargo. La decisión se conoció en medio de los reclamos de la oposición, que buscaba impulsar una citación formal ante la ausencia del funcionario en el Congreso.

La fecha fue acordada entre Santilli y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. El entendimiento permitió anticiparse a una iniciativa del peronismo que pretendía convocar al ministro coordinador para el 18 de noviembre.

Según trascendió, el bloque justicialista encabezado por José Mayans había presentado un proyecto de resolución para exigir la presencia del funcionario. La propuesta estaba prevista para ser debatida durante la sesión de este jueves 29 de octubre, pero la confirmación de su asistencia modificó el escenario parlamentario.

El reclamo opositor se fundamentaba en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece que el jefe de Gabinete debe concurrir mensualmente al Congreso para informar sobre la marcha del Gobierno, alternando entre ambas cámaras.

Santilli asumió sus funciones el 30 de junio de 2026 y, desde entonces, no se presentó ante el Senado ni la Cámara de Diputados para brindar un informe de gestión. Su próxima exposición será la primera desde su llegada al cargo.

Además, marcará el regreso de un jefe de Gabinete al recinto de la Cámara Alta después de 16 meses. La última presentación de este tipo estuvo a cargo de Guillermo Francos, quien asistió en junio de 2025.

Una vez formalizada la convocatoria, la Jefatura de Gabinete habilitará el mecanismo para que los senadores envíen sus preguntas por escrito. El objetivo es que el funcionario pueda preparar las respuestas antes de concurrir al recinto.

Durante la sesión prevista para el 25 de noviembre, Santilli deberá exponer sobre las principales medidas adoptadas por la administración de Javier Milei y responder las consultas de los legisladores.

Por otra parte, su presentación ante la Cámara de Diputados continuará pendiente y deberá establecerse una nueva fecha para cumplir con esa instancia.

La confirmación se produce en un contexto de negociaciones entre el oficialismo y distintos bloques parlamentarios por proyectos clave para el Gobierno. Entre ellos se encuentra la reforma electoral, que enfrenta resistencias de algunos sectores aliados.

Una de las principales diferencias gira en torno a la propuesta de eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Mientras el Ejecutivo busca avanzar con la iniciativa, persisten dudas sobre los apoyos necesarios para conseguir su aprobación en el Senado.

Con la fecha confirmada, Santilli tendrá su primera exposición formal ante los senadores, en una instancia que permitirá a los distintos bloques plantear preguntas sobre la gestión nacional y las políticas impulsadas por el Gobierno.