El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió este lunes en la Casa Rosada al embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, en un encuentro que tuvo como eje la relación bilateral y el escenario comercial entre ambos países, marcado por los recientes cambios arancelarios impulsados por la administración de Donald Trump.

La reunión se desarrolló en el Salón de los Escudos y se produjo pocos días después de que Estados Unidos confirmara el nuevo esquema de aranceles para las importaciones. En ese contexto, la Argentina mantuvo el gravamen mínimo del 10% para la mayoría de sus exportaciones, una condición que el Gobierno considera favorable en comparación con otros socios comerciales alcanzados por tasas más elevadas.

Durante el encuentro, Santilli y Lamelas repasaron los principales temas de la agenda bilateral y coincidieron en la importancia de profundizar la cooperación entre ambos países. Además, dialogaron sobre el avance del acuerdo comercial que negocian Buenos Aires y Washington, una iniciativa que busca ampliar el intercambio de bienes e inversiones.

Desde el Gobierno nacional destacaron que el vínculo con Estados Unidos atraviesa uno de sus mejores momentos y remarcaron que existe interés mutuo en fortalecer el comercio, atraer inversiones y generar nuevas oportunidades para el sector privado.

En los últimos días, el propio Peter Lamelas aseguró que la decisión de mantener para la Argentina el menor nivel de aranceles dentro del nuevo esquema comercial responde al buen vínculo entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump. El diplomático sostuvo que ambas administraciones continúan trabajando para finalizar los detalles del acuerdo comercial y avanzar en una mayor apertura de mercados.