El Gobierno nacional profundiza las negociaciones con las provincias para intentar destrabar la reforma electoral y sumar los votos necesarios en el Congreso. Al frente de las gestiones se encuentra el ministro del Interior, Diego Santilli, quien en las últimas semanas multiplicó las reuniones con gobernadores de distintos espacios políticos con el objetivo de construir consensos alrededor de una de las principales iniciativas legislativas de la Casa Rosada.

La estrategia oficial apunta principalmente a conseguir respaldo para la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), uno de los puntos más debatidos del proyecto. El Ejecutivo sostiene que la medida permitiría reducir costos electorales y simplificar el calendario de votación, mientras que sectores de la oposición y algunos aliados reclaman modificaciones antes de acompañar la iniciativa.

En ese contexto, Santilli tiene previsto mantener nuevas reuniones con gobernadores durante esta semana. Entre ellos figuran el chaqueño Leandro Zdero, el sanjuanino Marcelo Orrego y el fueguino Gustavo Melella. El objetivo es avanzar en acuerdos políticos que permitan fortalecer el respaldo parlamentario a la reforma y, al mismo tiempo, atender demandas provinciales vinculadas a obras, financiamiento e infraestructura.

Las gestiones se suman a una serie de encuentros que el funcionario ya mantuvo con mandatarios como Raúl Jalil, de Catamarca; Rolando Figueroa, de Neuquén; Gustavo Sáenz, de Salta; y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos. Algunos de ellos manifestaron públicamente su apoyo a la eliminación de las PASO, mientras que otros mantienen una postura más cautelosa a la espera de definiciones sobre el texto final.

Ante las dificultades para alcanzar consensos, el oficialismo comenzó a analizar alternativas. Una de las opciones que gana terreno es convertir las PASO en optativas en lugar de eliminarlas completamente, una propuesta impulsada por sectores dialoguistas del radicalismo que podría facilitar acuerdos legislativos.

La reforma electoral también contempla otros cambios relevantes, entre ellos la incorporación del casillero de lista completa en la Boleta Única Papel, modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos y la implementación del proyecto conocido como Ficha Limpia para impedir candidaturas de dirigentes con condenas judiciales en segunda instancia.

Mientras continúan las conversaciones, el Gobierno apuesta a consolidar una mayoría parlamentaria que le permita avanzar con una iniciativa considerada prioritaria de cara a las elecciones de 2027. Las próximas reuniones con los gobernadores serán clave para definir si el oficialismo logra reunir los apoyos necesarios para llevar la reforma al recinto.