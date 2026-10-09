La Municipalidad de Sarmiento oficializó el llamado a licitación pública destinada a ejecutar la perforación de un nuevo pozo de agua potable en la localidad de Cochagual. La medida busca dar una respuesta concreta y definitiva a la severa crisis hídrica que afecta a las familias del distrito, cuyo punto crítico se visibilizó con mayor intensidad tras las protestas registradas a mediados de agosto.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el director de Obras Públicas de Sarmiento, Ricardo Martínez, confirmó que la convocatoria pública está programada para el próximo 20 de octubre.

Según detalló el funcionario, el proyecto contempla la construcción de una nueva infraestructura hídrica exactamente en el mismo emplazamiento donde operaba la fuente original anterior, la cual colapsó hace seis años.

Respuesta oficial ante el colapso de la fuente principal

La iniciativa surge como una respuesta directa a los reclamos vecinales iniciados el 11 de agosto de 2025. En esa fecha, más de 300 familias residentes en Cochagual Sur, Norte y Centro comenzaron a manifestarse con cortes intermitentes de ruta frente al tanque distribuidor de la comunidad para denunciar la interrupción total del suministro de agua potable.

La problemática en dicha zona se había agravado considerablemente debido a la falla irreversible de la perforación oficial, lo que obligó a las autoridades locales a recurrir de forma provisoria al alquiler de un pozo privado para intentar mantener el caudal.

Ante la inquietud generalizada de la comunidad y la urgente necesidad de restablecer el servicio normal, el municipio avanzó en la elaboración del proyecto técnico y el pliego de condiciones para una solución definitiva. "Se están publicando todas las novedades y se daría la licitación pública el día 20 de octubre", ratificó Martínez al referirse al procedimiento administrativo en marcha.

Plan de contingencia y abastecimiento de emergencia

Mientras se completan los plazos legales y se concreta la ejecución de la obra definitiva, la Municipalidad de Sarmiento mantiene activo un esquema de contingencia para mitigar el impacto del desabastecimiento en los hogares afectados. Al respecto, Martínez aseguró que la comuna continúa abasteciendo a los residentes mediante camiones cisterna que distribuyen agua directamente en los centros de abastecimiento comunitarios, combinando estas tareas con el uso de las reservas almacenadas en las cisternas de bombeo de las plantas potabilizadoras de la zona. No obstante, vecinos del lugar expresaron oportunamente a DIARIO HUARPE que la asistencia mediante camiones resulta insuficiente para cubrir la totalidad de las necesidades básicas cotidianas de la población, motivo por el cual exigían celeridad en la concreción del nuevo pozo.

Detalles técnicos y presupuesto del proyecto municipal

Según la documentación oficial correspondiente a la Licitación Pública N° 01/2026, denominada "Contratación, ejecución y mantenimiento - Perforación de refuerzo de Cochagual", la obra cuenta con un presupuesto oficial de $670.147.980,91.

"La totalidad del financiamiento de los trabajos será afrontada con fondos del municipio", aseguró Martínez.

El cronograma fijado establece que la recepción de las ofertas se extenderá hasta las 08:45 horas del 20 de octubre en la Mesa de Entradas del edificio municipal en Media Agua.

Acto seguido, la apertura de los sobres con las propuestas económicas se llevará a cabo a las 09:00 horas del mismo día.

Con esta inversión en infraestructura, la comuna apunta a dar un cierre definitivo al padecimiento de los vecinos y restablecer el suministro de agua de manera permanente.