La crisis por la falta de agua golpea con fuerza a más de 300 familias de Cochagual, en el departamento Sarmiento. Vecinos de las zonas de Cochagual Sur, Norte y Centro, este lunes iniciaron protestas intermitentes con cortes de ruta para visibilizar la situación desesperante que atraviesan desde hace un mes, cuando el suministro de agua potable se interrumpió de manera total.

El epicentro de la manifestación está ubicado frente al tanque que abastece a la comunidad, en la zona conocida como Costa Canal Cochagual Sur. Allí, los vecinos han comenzado a cortar la circulación vehicular en lapsos de 30 minutos, y advierten que mantendrán la medida hasta que el intendente se haga presente y lleve una solución concreta y definitiva, ya que a finales de marzo de este año en DIARIO HUARPE había anunciado que iba a construir un pozo de agua, con el objetivo de mejorar el abastecimiento en esta localidad.

Camiones que no alcanzan y una comunidad al límite

En diálogo con DIARIO HUARPE, los vecinos relataron las complicaciones cotidianas que enfrentan por la falta de agua. Andrea, una de las manifestantes, expresó: “El camión cisterna que envía el municipio no da abasto para todas las viviendas. Estamos todos sin agua, es desesperante. No podemos bañar a nuestros hijos, no podemos cocinar, ni siquiera prepararles la leche. Tampoco tenemos agua para tomar o lavar la ropa”.

La asistencia del municipio se limita al envío de camiones cisterna que intentan llenar tanques y tachos, pero la demanda supera ampliamente la capacidad de respuesta. Según informaron a este medio, las autoridades les habrían comunicado que el pozo que abastecía a la zona se secó, pero a pesar del tiempo transcurrido no se han implementado medidas de fondo para resolver el problema.

Reclamos sin respuestas

El reclamo por el restablecimiento del suministro no es nuevo. Las familias afectadas aseguraron que ya elevaron formalmente sus quejas al municipio de Sarmiento, solicitando soluciones urgentes. Sin embargo, aseguran que las semanas pasan y las respuestas no llegan.

La falta de agua también está afectando la vida educativa de los niños. “Muchos chicos no están yendo a la escuela porque no los podemos bañar ni prepararles la comida. Es indigno vivir así”, lamentó otra vecina.

Medida de fuerza con tiempo indefinido

Ante la falta de soluciones, los vecinos decidieron tomar una medida drástica: cortar la ruta frente al tanque de agua en forma intermitente, con intervalos de media hora. La intención, según explicaron, es llamar la atención de las autoridades y forzar una respuesta urgente.

"Vamos a seguir acá hasta que el intendente venga. Queremos una solución definitiva, no parches", señalaron desde el lugar.

Por ahora, la protesta continúa, con una comunidad unida por la necesidad y harta de esperar. La falta de agua, un derecho esencial, ha transformado su día a día en una lucha por lo básico.