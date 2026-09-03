La causa que había puesto bajo la lupa a Alejandro Savoca, rival de José “Pepe” Villa en las últimas elecciones de UPCN, tuvo un giro decisivo. La Fiscalía resolvió desestimar la investigación por inexistencia de delito y dispuso el archivo de las actuaciones que involucraban al exdirigente sindical y al médico Francisco Maximiliano Soberbio, vinculado a Clínica La Pau.

La investigación había comenzado en febrero, cuando Villa denunció penalmente a Savoca por presuntas irregularidades en el manejo del coseguro médico de UPCN. Según la acusación inicial, se habrían autorizado prestaciones a personas que no eran afiliadas al gremio, generando un supuesto perjuicio económico cercano a los 15 millones de pesos.

El caso tomó mayor dimensión en mayo, cuando efectivos policiales y de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas allanaron la vivienda de Savoca y la Clínica La Pau. También quedó bajo investigación el médico Soberbio y fueron secuestrados dispositivos electrónicos para determinar si podía existir una connivencia entre ambos. En ese momento, la hipótesis fiscal apuntaba a una posible administración fraudulenta y a irregularidades en las prestaciones y facturaciones.

Sin embargo, el análisis posterior de la documentación llevó a la Fiscalía a una conclusión diferente. Uno de los principales puntos fue que no pudo acreditarse que Savoca tuviera una obligación exclusiva de controlar personalmente cada prestación y cada factura contra el padrón de afiliados.

También se analizaron las diferencias detectadas entre los registros de la Obra Social Provincia y los padrones de UPCN. La investigación estableció que varias de las prestaciones cuestionadas habían sido autorizadas por el propio sistema de la OSP, por lo que las inconsistencias detectadas no alcanzaban, por sí solas, para demostrar una maniobra fraudulenta deliberada.

Otro aspecto clave estuvo relacionado con los $15,4 millones que habían sido mencionados al comienzo de la investigación. La Fiscalía concluyó que ese monto incluía distintos conceptos facturados por la clínica y que la diferencia señalada en la denuncia no podía ser considerada automáticamente como dinero defraudado.

Además, se tuvo en cuenta el contexto de las prestaciones médicas realizadas durante ese período, entre ellas campañas de prevención impulsadas por UPCN.

¿Qué significa la desestimación?

La decisión no equivale a una sentencia judicial que declare inocente a Savoca. Lo que resolvió la Fiscalía es que, con las pruebas reunidas, no existen elementos suficientes para sostener que los hechos denunciados constituyan un delito penal. Por ese motivo, decidió desestimar la investigación y archivar las actuaciones.

Esto es importante porque la resolución contempla la posibilidad de utilizar el mecanismo previsto por el artículo 337, segundo párrafo, de la Ley 1851-O. Es decir, la parte denunciante puede recurrir a esa vía para cuestionar la decisión y pedir que sea revisada.

Por lo tanto, el escenario actual es claro: Savoca no fue condenado ni declarado culpable y la Fiscalía decidió cerrar la investigación por considerar que no se acreditó un delito, aunque la desestimación puede ser cuestionada por quien impulsó la denuncia.

La causa, que había comenzado en plena interna por la conducción de UPCN y derivó en allanamientos y una investigación por un supuesto perjuicio millonario, llega así a una instancia clave: para la Fiscalía, no hay delito que perseguir en los hechos investigados, al menos con las pruebas reunidas hasta ahora.