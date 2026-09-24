Lionel Scaloni confirmó quién será el encargado de asumir la capitanía de la Selección Argentina después de la despedida de Lionel Messi. El entrenador anunció que Cristian “Cuti” Romero llevará la cinta en la nueva etapa del conjunto nacional rumbo al Mundial 2030.

“El capitán va a ser Cuti”, confirmó Scaloni durante una conferencia improvisada luego del entrenamiento de este jueves. El entrenador explicó que el defensor ya ocupaba un lugar importante en la línea de capitanes, por detrás de Messi y Nicolás Otamendi.

Sin embargo, el DT dejó en claro que Romero no es el único referente del plantel. Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez también aparecen entre los futbolistas que eventualmente pueden utilizar la cinta. Aun así, Scaloni fue contundente al señalar que el defensor es actualmente “el indicado” para asumir ese rol.

Una nueva etapa sin Messi

La confirmación llega mientras la Selección Argentina comienza una etapa de renovación después del Mundial 2026. Messi tendrá su despedida oficial el martes 6 de octubre frente a Benín en el estadio Monumental, partido para el que también estarán Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.

Scaloni reconoció que habló personalmente con Messi para convencerlo de participar de ese encuentro. El entrenador consideró que era el momento indicado para que el rosarino pudiera recibir el cariño del público argentino antes de cerrar definitivamente su ciclo con la camiseta albiceleste.

Respecto de otro de los grandes interrogantes que dejará Messi, Scaloni aseguró que todavía no resolvió quién utilizará la camiseta número 10. De esta manera, mientras la cinta ya tiene sucesor, el histórico dorsal continúa sin dueño confirmado.

Los regalos que sorprendieron a Scaloni

Durante la charla con los periodistas también hubo lugar para un momento distendido. El entrenador se refirió a las imágenes de numerosos hinchas acercándose a la casa de sus padres en Pujato después del Mundial y bromeó con la enorme cantidad de regalos que recibió.

Scaloni contó entre risas que ahora tiene “comida para seis meses” y agradeció las muestras de afecto. También reconoció que semejante demostración de cariño llega incluso a incomodarlo por momentos, aunque entiende la ilusión que generó el ciclo de la Selección.

Mientras tanto, su propia continuidad todavía debe resolverse. Scaloni afirmó que existen ganas de seguir al frente del equipo, pero explicó que tiene pendiente una reunión con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, para conversar sobre las condiciones de una eventual renovación.

La Selección disputará tres amistosos en esta ventana: ante Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba, frente a Burkina Faso el 3 de octubre y contra Benín el 6 de octubre en el Monumental.