Sergio Schoklender rompió el silencio después de ser condenado por el Tribunal Oral Federal N°5 en la causa Sueños Compartidos y volvió a responsabilizar a Hebe de Bonafini por parte de las irregularidades investigadas en el programa de construcción de viviendas sociales.

El exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo recibió una pena de dos años y ocho meses de prisión en suspenso por el desvío de más de $206 millones destinados por el Estado a viviendas sociales. Schoklender rechazó el fallo y calificó la sentencia como un “absurdo”.

Las acusaciones contra Bonafini

En sus declaraciones, Schoklender acusó a la entonces titular de Madres de Plaza de Mayo de utilizar recursos de la Fundación para financiar actividades políticas vinculadas al kirchnerismo.

Según su versión, parte del dinero se destinó a cartelería, sonido y otros elementos utilizados durante actos y campañas. “Desde el punto de vista de la Fundación, hay un desvío de fondos”, sostuvo.

El exapoderado también afirmó que esos recursos salían de la única caja disponible de la organización y aseguró que Bonafini estaba fuertemente vinculada al entorno político del kirchnerismo. Se trata de acusaciones realizadas por Schoklender en el marco de su defensa y no de hechos atribuidos a Bonafini por la sentencia conocida este martes.

Su defensa por el manejo de los fondos

Schoklender sostuvo que durante el período en el que estuvo al frente de la Fundación se realizaron las obras comprometidas y negó que hubiera existido un esquema de sobreprecios, certificaciones falsas o facturas irregulares.

También afirmó que los pagos vinculados con las construcciones se recibieron después de que los trabajos fueran ejecutados y rechazó que hubiera existido un faltante de dinero provocado por su gestión.

En su explicación, atribuyó además parte del deterioro del programa a decisiones tomadas por funcionarios del gobierno kirchnerista. Según su relato, José López, Julio De Vido y Amado Boudou convencieron a Bonafini de entregar el manejo de las obras al Movimiento Evita de Emilio Pérsico.

Qué resolvió la Justicia

El Tribunal Oral Federal N°5 condenó a Sergio y Pablo Schoklender y a los exfuncionarios José López y Abel Fatala por la causa Sueños Compartidos. Las penas son de cumplimiento condicional.

El expediente investigó el desvío de más de $206 millones que habían sido destinados a la construcción de viviendas sociales. El tribunal también ordenó el decomiso de bienes equivalentes al dinero considerado desviado y rechazó los planteos de las defensas que buscaban cerrar la causa por el paso del tiempo.

Julio De Vido, exministro de Planificación, fue uno de los funcionarios absueltos en el juicio. La defensa de los condenados anunció que apelará la sentencia.

Bonafini, quien murió en 2022, había sido investigada en el expediente, pero su fallecimiento impidió que recibiera una condena o respondiera judicialmente por las acusaciones formuladas en su contra.