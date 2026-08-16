Cuando parecía que Emiliano “Dibu” Martínez podía cambiar de club en Europa, las negociaciones sufrieron un giro inesperado. Desde Europa aseguran que Juventus desistió de avanzar por el arquero de la Selección Argentina debido a diferencias económicas con Aston Villa.

La noticia surgió apenas horas después de que la Vecchia Signora reactivara las conversaciones para incorporar al marplatense. Sin embargo, las pretensiones del conjunto inglés terminaron alejando las posiciones y la operación habría quedado cancelada.

Según trascendió, Aston Villa pretendía recibir 10 millones de euros para dejar salir al arquero, mientras que Juventus estaba dispuesta a desembolsar siete millones más otros tres millones sujetos a variables. La imposibilidad de alcanzar un acuerdo habría llevado al conjunto italiano a retirarse de la negociación.

Juventus ya tendría otra opción para el arco

Ante las dificultades para contratar al Dibu, Juventus habría decidido acelerar por Guglielmo Vicario, actual arquero del Tottenham, como alternativa para reforzar el puesto.

Mientras tanto, la situación también genera incertidumbre en Aston Villa. El conjunto inglés había avanzado en paralelo por Zion Suzuki, arquero del Parma que tuvo una destacada actuación con Japón en el Mundial.

El japonés tenía encaminada una transferencia al PSG, aunque el conjunto francés finalmente se retiró de las negociaciones. Aston Villa estaría dispuesto a realizar una inversión cercana a los 30 millones de euros para contratarlo.

Otro pase que se frustraría para el Dibu

En caso de confirmarse definitivamente la caída de la operación con Juventus, no sería la primera vez que Martínez queda cerca de abandonar Aston Villa.

En agosto de 2025 estuvo próximo a convertirse en jugador del Manchester United e incluso dio señales de despedida de los hinchas de los Villanos. Finalmente, aquella transferencia tampoco se concretó debido al elevado salario del arquero.

Dibu llegó al Aston Villa en septiembre de 2020 y ya disputó 256 partidos con el club. Además, conquistó la Europa League 2025/26 tras vencer 3-0 a Friburgo en la final.

Ahora, con Juventus aparentemente fuera de carrera, habrá que esperar para conocer cuál será el próximo paso del arquero de la Selección Argentina y si finalmente continuará defendiendo el arco del conjunto inglés.