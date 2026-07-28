El juicio oral previsto para este caso finalmente no se desarrolló, ya que el imputado y su defensa técnica aceptaron un acuerdo de juicio abreviado antes del inicio del debate. De esta manera, no fue necesario producir la prueba en audiencia y el acusado recibió una condena de un año de cumplimiento efectivo por el delito de lesiones graves. Sin embargo, anteriormente tenía una condena de dos años por otro delito, pero se encontraba en domiciliaria debido a que estaba a cargo de su hija. Ante esto, con la nueva resolución judicial, deberá cumplir tres años en el Penal de Chimbas.

La resolución fue adoptada luego de que el imputado reconociera su responsabilidad en el ataque ocurrido en el departamento Rivadavia, donde la víctima, un adolescente de 17 años, sufrió una grave herida de arma blanca que incluso requirió una intervención quirúrgica.

Según se conoció durante la audiencia, el hecho tuvo origen en un conflicto previo. Días antes, la Policía había realizado un allanamiento en la vivienda del agresor, donde secuestró una máquina soldadora que él había recibido como parte de pago. Ese procedimiento generó el enojo del acusado, quien responsabilizaba al adolescente por la situación.

Con esa intención, el agresor citó al menor a un encuentro. Cuando la víctima llegó al lugar, el imputado extrajo un arma blanca de fabricación casera, similar a un cuchillo, y le asestó una puñalada en la zona de la costilla izquierda.

Como consecuencia de la agresión, el joven debió ser trasladado a un centro asistencial, donde fue intervenido quirúrgicamente. Posteriormente, el médico legista determinó que las lesiones sufridas eran de carácter grave.

En el debate, que finalmente no llegó a desarrollarse por el acuerdo de juicio abreviado, tanto la defensa como el imputado aceptaron la propuesta. En función de los elementos probatorios reunidos durante la investigación, el tribunal consideró que la pena acordada resultaba justa y dictó una condena de cumplimiento efectivo para el agresor.