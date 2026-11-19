La decisión de mantener detenidos a cinco policías investigados por la muerte de Franco Nahuel Jara fue recibida con alivio por su familia. Jennifer Jara, hermana del hombre de 31 años que murió en la Comisaría 18ª de Albardón, expresó este jueves 19 de noviembre su conformidad con lo resuelto por la jueza Mabel Moya, aunque dejó en claro que ninguna medida judicial podrá devolverle a su hermano, padre de cuatro hijos.

"Sinceramente estoy muy feliz, estamos muy felices con mi familia, porque se va a hacer justicia", declaró a DIARIO HUARPE tras la audiencia de formalización. En medio de esa satisfacción, recordó el dolor que sintió al ver a los efectivos investigados: "Nadie me va a devolver a mi hermano".

La magistrada dispuso cuatro meses de prisión preventiva para cuatro policías imputados por homicidio agravado y otros delitos, y tres meses para un quinto efectivo, acusado de delitos vinculados con el procedimiento. Además, fijó un año para la investigación penal preparatoria. El sexto agente que había sido detenido quedó en libertad sin imputación en esta instancia.

La mezcla de alivio e impotencia tras la audiencia

Jennifer explicó que atravesó la jornada con sentimientos encontrados. Si bien destacó la resolución de la jueza, manifestó que conocer las versiones de los uniformados sobre lo sucedido le provocó indignación.

Según contó, fue otro hermano quien le transmitió parte de las declaraciones de los policías, porque ella no estuvo presente durante todo ese tramo de la audiencia. La mujer cuestionó que algunos negaran haber ingresado a la vivienda y sostuvo que existen videos que mostrarían lo contrario.

"Verdaderamente me dio mucha impotencia", expresó sobre esas versiones. También denunció que Franco fue golpeado dentro de su casa, cuando estaba junto a su esposa y sus hijos, y aseguró que los efectivos ingresaron sin exhibir una orden judicial.

El dolor por los cuatro hijos de Franco Jara

La hermana recordó que Franco dejó cuatro hijos y describió la angustia que atraviesa la familia. En su relato responsabilizó a los policías de la golpiza que, según sostiene, comenzó dentro de la vivienda y continuó afuera.

El planteo de Jennifer coincide en parte con la hipótesis expuesta por la Fiscalía, que atribuyó a cuatro efectivos un ingreso ilegal a la casa y agresiones durante el operativo del sábado 14 de noviembre. Jara murió horas después, en la madrugada del domingo 15, mientras se encontraba detenido en la Comisaría 18ª.

La autopsia preliminar determinó que se trató de una muerte violenta de carácter homicida y registró lesiones craneales, edema cerebral y hemorragia subdural. Sin embargo, las responsabilidades penales todavía deben establecerse durante la investigación.

El testimonio de uno de los hijos de Franco Jara

Otro momento de la entrevista estuvo dedicado al hijo adolescente de la víctima, que deberá declarar mediante Cámara Gesell. Jennifer lo describió como un niño valiente y afirmó que habría intentado ayudar a su padre durante el operativo.

"Él es muy valiente", sostuvo. También expresó su preocupación por lo que el adolescente y sus hermanos vivieron a partir de la muerte de Franco, un recuerdo que, según dijo, los acompañará durante mucho tiempo.

La audiencia en Cámara Gesell está prevista para este viernes 20 de noviembre. Para Jennifer, la prisión preventiva representa un primer avance, no el final de la causa: la familia espera que se investigue lo ocurrido y se determinen las responsabilidades por la muerte de Franco.