El exgobernador de San Juan Jorge Escobar consideró que Marcelo Orrego tiene posibilidades concretas de conseguir un nuevo mandato, aunque diferenció el desempeño del gobernador del de su gabinete. Según su evaluación, la gestión provincial mejoró durante el último año, pero el equipo ministerial necesita funcionarios con mayor protagonismo y capacidad para ejecutar y defender las decisiones del Gobierno.

“Hasta ahora creo que Orrego en este último año mejoró la performance de los dos primeros”, afirmó Escobar durante una entrevista en Café de la Política que se emite por HUARPE TV. Cuando le preguntaron si ese desempeño le alcanzaba para buscar la reelección, respondió: “Creo que con lo que está haciendo (...) yo creo que tiene tremendas chances”.

El exmandatario recordó que, hasta hace poco, algunos describían la gestión de Orrego como una “gran intendencia”. Para Escobar, parte de esa percepción se explica por la diferencia entre la velocidad con la que piensa el gobernador y el tiempo que demanda la ejecución de sus decisiones.

“Vos pensás a 200”, contó que le dijo a Orrego al recordar una conversación entre ambos. En su análisis, cuando las instrucciones llegan a los funcionarios responsables de ejecutarlas, el ritmo disminuye. Por eso, consideró que el gobernador necesita ministros que puedan asumir mayor responsabilidad y tener voz propia.

“Se necesitan ministros con peso específico propio”, sostuvo. Además, reclamó que los funcionarios tengan capacidad para defender públicamente su trabajo: “Que se las aguanten y que salgan ellos a poner la cara”.

Escobar planteó que esa dinámica puede responder a una instrucción o a un estilo de conducción del gobernador, aunque consideró que no le resulta conveniente. Como ejemplo, destacó al ministro de Producción, Gustavo Fernández, a quien describió como “un hombre con peso específico propio” que sale a hablar y también impulsa a otros integrantes del gabinete a expresarse.

El exgobernador también introdujo una reflexión sobre la necesidad de revisar los equipos de gobierno cuando las circunstancias lo exigen. “Hay momentos en que uno necesita refrescos”, afirmó. En ese punto, reconoció que durante su propia gestión no siempre advirtió a tiempo cuándo debía cambiar a determinados funcionarios.

“Me costó, sobre todo en la última gobernación, me costó una parte de la pérdida, fue por justamente no cambiar a tiempo lo que debía cambiar”, admitió.

De esta manera, Escobar respaldó la posibilidad de que Orrego consiga otro mandato, pero acompañó esa evaluación con una advertencia sobre el funcionamiento de su equipo. Para el exgobernador, el desempeño del mandatario mejoró, aunque necesita funcionarios con mayor peso propio para que las decisiones se traduzcan en resultados y la gestión tenga más capacidad de respuesta.

Textuales

Jorge Escobar / Ex gobernador de San Juan