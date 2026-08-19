Según Indec, cuánto cuesta mantener a un hijo dependiendo su edad

El Indec presentó los datos correspondientes a julio sobre la inversión necesaria para la crianza de niños y adolescentes en el país. Según el relevamiento técnico, el grupo etario que demanda el mayor desembolso económico es el de quienes tienen entre 6 y 12 años, alcanzando un total de 697.268$ mensuales. Este cálculo integral no solo contempla el consumo de productos básicos, sino que también asigna un valor monetario al tiempo que los adultos destinan a las tareas de cuidado.

Para determinar estas cifras, el organismo divide el gasto en dos grandes pilares. El primero se enfoca en bienes y servicios como alimentación, vestimenta, transporte, educación y salud, tomando como base la Canasta Básica Total. El segundo pilar mide el costo del cuidado, utilizando como referencia salarial la remuneración vigente para el personal de casas particulares en la categoría de asistencia y cuidado de personas.

El desglose por edades muestra variaciones significativas en los requerimientos financieros. Para los menores de un año, el costo total se ubicó en $545.683, de los cuales $368.450 corresponden exclusivamente al cuidado. En el segmento de 1 a 3 años, la cifra asciende a $649.935. Por su parte, para los niños de 4 y 5 años el monto relevado fue de $554.646.

En cuanto al componente de bienes y servicios por separado, los importes escalan a medida que los hijos crecen. Para los bebés de menos de un año representó $177.233, mientras que para los niños de entre 6 y 12 años esa parte del presupuesto trepó a $361.566. De esta manera, el indicador busca visibilizar de forma estadística tanto las necesidades materiales como el esfuerzo humano que conlleva el desarrollo infantil en cada una de sus etapas.