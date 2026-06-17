El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió los valores actualizados de la canasta de crianza, un indicador clave que mide cuánto deben destinar las familias argentinas para cubrir las necesidades básicas y el tiempo de cuidado de sus hijos hasta los 12 años.

Según los datos correspondientes a mayo de 2026, el costo mensual asciende a $520.569 para menores de un año, $620.125 para niños de uno a tres años, $529.756 para el tramo de cuatro a cinco años y $665.950 para quienes tienen entre seis y doce años.

El indicador se organiza en cuatro grupos etarios vinculados a los niveles de escolarización y contempla dos componentes principales: por un lado, los bienes y servicios necesarios para el desarrollo; por otro, el valor económico del tiempo de cuidado que demandan los menores.

Para su elaboración, el Indec toma como referencia la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires y suma una estimación del costo del cuidado basada en la remuneración por hora del personal de casas particulares en tareas de asistencia.

En mayo, el componente de bienes y servicios representó $169.760 para menores de un año, $219.200 para el segmento de uno a tres años, $279.178 para niños de cuatro a cinco y $346.321 para el grupo de seis a doce años.

En cuanto al cuidado, las diferencias son más marcadas. Para menores de un año se estimaron 147 horas mensuales a $2.386 por hora, lo que equivale a $350.809. En el tramo de uno a tres años, el cálculo asciende a 168 horas, con un costo de $400.925.

Para los niños de cuatro a cinco años, la estimación es de 105 horas mensuales, con un total de $250.578, mientras que para los de seis a doce años se fijaron 84 horas a $3.805 por hora, alcanzando $319.628.

En la comparación interanual, la canasta de crianza aumentó en todos los segmentos, aunque por debajo de la inflación. Para menores de un año subió 26,7%; para el tramo de uno a tres años, 27,1%; para el de cuatro a cinco años, 29,1%; y para el de seis a doce años, 29%. En el mismo período, la inflación general alcanzó el 33,2%.

Los datos reflejan el peso creciente del costo de crianza en el presupuesto familiar y evidencian cómo el componente del cuidado, muchas veces invisibilizado, representa una parte significativa del gasto total.

Con este indicador, el organismo busca aportar una referencia concreta sobre el costo real de criar a un hijo en Argentina, incorporando tanto los gastos directos como el valor del tiempo necesario para su atención y desarrollo.