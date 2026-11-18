Un nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) ubicó la tasa de pobreza en el 42,4% de la población, una cifra que se posiciona más de diez puntos porcentuales por encima del 32,3% informado oficialmente por el Indec y que, según el relevamiento de la casa de estudios, supera el nivel registrado al inicio de la actual gestión nacional.

El reporte reabre el debate metodológico sobre la medición de los ingresos familiares y el peso de los servicios públicos en el presupuesto de los hogares.

De acuerdo con el estudio difundido por la UCA, mientras el Gobierno nacional sostiene que recibió el país con una pobreza del 52,9% y destaca su reducción hasta el 32,3% como resultado de su programa económico, la serie revisada por el observatorio privado indica que al comienzo de la administración de La Libertad Avanza el indicador se situaba en el 41,7%.

Al comparar ese punto de partida con el 42,4% de la última medición, la universidad concluye que el índice registró un incremento durante el período analizado.

El informe atribuye la brecha estadística frente al organismo oficial a tres factores metodológicos principales. En primer lugar, los investigadores de la UCA señalaron que el valor de la Canasta Básica Total (CBT) utilizada por el Indec —que define el umbral de ingresos necesarios para que un hogar no sea considerado pobre— se encuentra desactualizado.

Al aplicar una canasta renovada, el observatorio determinó que dos de cada cinco argentinos no logran cubrirla, estimando que una familia tipo de cuatro integrantes requiere $1.690.000 mensuales para superar la línea de pobreza.

En segundo término, el Observatorio de la Deuda Social advirtió que las modificaciones implementadas por el Indec desde fines de 2024 en la metodología de captación de ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) inciden en la precisión de los resultados oficiales.

Finalmente, el documento apuntó a una subrepresentación de los aumentos tarifarios en las ponderaciones del ente estadístico nacional, lo que, según la entidad privada, reduce el impacto real del costo de los servicios en los cálculos de inflación y en la valorización de las canastas básicas.