Seis años de condena tras atacar a ladrillazos a un prestamista en Chimbas

Raúl Alcayaga y Roberto Pérez protagonizaron un violento episodio que terminó en la Justicia de San Juan. La causa judicial finalizó mediante un trámite abreviado en el cual las partes acordaron una pena de 6 años de prisión efectiva para el agresor del prestamista.

El tribunal resolvió modificar la figura legal inicial de tentativa de homicidio a un delito de robo agravado con lesiones graves por uso de arma impropia. En la audiencia, el fiscal Alejandro Mattar y la defensa presentaron el pacto que luego homologó el juez de Garantías Roberto Montilla.

Los hechos se registraron en el barrio Parque Independencia, cuando Raúl Alcayaga se presentó temprano en la vivienda de la víctima. Tras llamarlo a gritos, lo golpeó fuertemente en la cabeza con un elemento contundente y continuó la agresión en el suelo, provocándole serios daños físicos a Roberto Pérez.

El testimonio clave de una habitante de la zona y la revisión de grabaciones del CISEM 911 resultaron fundamentales para la detención realizada semanas después en el barrio Los Pinos. El condenado ya se encuentra alojado en el penal para cumplir la pena fijada por el tribunal.