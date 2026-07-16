El Senado de la Nación decidió postergar el tratamiento del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada luego de que el oficialismo no lograra reunir los apoyos necesarios para avanzar con la iniciativa.

La jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, solicitó levantar la sesión y convocar a un cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto, una vez finalizado el receso invernal del Congreso.

La decisión expuso las dificultades del Gobierno nacional para alcanzar un acuerdo con sus aliados políticos, principalmente con algunos sectores del radicalismo y otros bloques que habían mostrado reparos sobre el proyecto.

La sesión había comenzado con el quorum justo. El oficialismo consiguió reunir 37 de los 72 senadores y pudo avanzar con parte del temario previsto: fueron aprobados 29 pliegos judiciales y 26 ascensos diplomáticos.

Sin embargo, al momento de iniciar el debate por la Ley de Propiedad Privada, las negociaciones no llegaron a buen puerto y el oficialismo optó por suspender la discusión.

Un proyecto con cambios en tierras y manejo del fuego

La iniciativa que quedó pendiente busca modificar aspectos de la legislación vigente vinculados a la propiedad privada, entre ellos la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego.

Uno de los puntos que generó mayor debate es la eliminación de restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, una modificación que despertó cuestionamientos de distintos sectores políticos.

Desde el oficialismo sostienen que la norma busca brindar mayor seguridad jurídica y fomentar inversiones, mientras que sus críticos plantean objeciones relacionadas con la soberanía sobre los recursos naturales y el territorio.

Tensiones internas y negociaciones pendientes

La falta de acuerdo se había anticipado durante las últimas horas, cuando comenzaron a conocerse diferencias entre La Libertad Avanza y algunos bloques aliados.

Además, la tensión aumentó luego del cruce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, en medio de las negociaciones previas a la sesión.

Con la nueva fecha establecida, el Gobierno tendrá ahora varias semanas para intentar cerrar acuerdos y garantizar los votos necesarios para aprobar una de las iniciativas que considera clave dentro de su agenda legislativa.

El debate quedó así para después del receso de invierno, en un Senado donde el oficialismo continúa dependiendo del respaldo de otros espacios políticos para avanzar con sus principales proyectos.