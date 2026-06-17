Senado postergó sesión y Adorni será interpelado el próximo 2 de julio

El Senado de la Nación avanzó este martes en una reconfiguración del cronograma legislativo y postergó por una semana la sesión prevista, en medio del debate por la posible interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La decisión fue resultado de un acuerdo entre el oficialismo, bloques dialoguistas y sectores aliados, tras una jornada de reuniones que incluyó encuentros en la Unión Cívica Radical (UCR) y la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Según lo definido, el próximo jueves 25 se buscará aprobar el mecanismo para convocar a Adorni al recinto, con la mirada puesta en el 2 de julio, fecha en la que deberá presentarse en la Cámara alta para un informe de gestión.

En ese escenario, el funcionario podría enfrentar una interpelación directa y, en caso de no conformar a la oposición, una eventual moción de censura, que requiere mayoría absoluta del cuerpo legislativo.

El acuerdo político se consolidó luego de horas de negociación entre distintos bloques, con participación de referentes del oficialismo como Patricia Bullrich y espacios aliados. El kirchnerismo, que evaluaba una autoconvocatoria al recinto, finalmente desistió tras el entendimiento alcanzado.

La habilitación del debate para la interpelación del 2 de julio necesitaría una mayoría especial, aunque tras el consenso alcanzado no se prevén obstáculos en el recinto.

En paralelo, el Senado también mantiene en agenda otros proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo, entre ellos la denominada ley “Hojarasca”, vinculada a reformas regulatorias promovidas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El tratamiento del caso Adorni se mantiene en el centro de la actividad parlamentaria, con definiciones previstas para la próxima semana que marcarán el rumbo de su eventual presentación ante la Cámara alta.