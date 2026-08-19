La empresa canadiense Sendero Resources confirmó nuevos hallazgos de oro y plata en el proyecto Peñas Negras, ubicado en el departamento General Lamadrid, provincia de La Rioja. Los resultados corresponden a un programa de reconocimiento y muestreo de rocas realizado durante 2026, que incluyó tres perforaciones diamantinas por un total de 396 metros y la recolección de 453 muestras de roca.

Los tres pozos interceptaron mineralización de oro y plata cercana a la superficie. En el caso del pozo PNDH-201, se registraron 1,04 gramos por tonelada de oro en un tramo de 1,5 metros a partir de los 14 metros de profundidad, dentro de un halo más amplio de valores elevados de oro que se extiende desde la superficie hasta los 46 metros, con una ley promedio ponderada de 0,11 gramos por tonelada de oro. Además, todos los pozos presentaron valores anómalos de plata, destacándose nuevamente el pozo PNDH-201 con 48 gramos por tonelada de plata en un tramo de 1,5 metros.

Validación del modelo geológico

Según la compañía, los datos confirman el modelo geológico de tipo pórfido-epitermal en la propiedad, lo que permitirá identificar nuevas áreas y orientar futuros programas de perforación. También se identificaron múltiples elementos indicadores —antimonio, arsénico, cobre, molibdeno, plomo y zinc— que refuerzan la presencia de un significativo sistema hidrotermal.

El pozo PNDH-203 confirmó la presencia de la falla de Mogotes, lo que respalda aún más el modelo geológico de la empresa y la hipótesis de que la mineralización está asociada con el marco estructural del Cinturón de Vicuña. El pozo también arrojó valores anómalos de antimonio, lo que refuerza la hipótesis de una mineralización epitermal de alta sulfuración.

El potencial del proyecto

Alex Gostevskikh, CEO de Sendero Resources, expresó que "estos resultados constituyen una sólida validación de nuestro modelo geológico para Peñas Negras. Este importante paso adelante nos permite definir el potencial a escala de distrito de nuestro paquete estratégico de terrenos". Según el ejecutivo, los tres pozos completados hasta la fecha "confirman la presencia de un sistema epitermal de alta sulfuración sustancial, aunque aún quedan por definir sus dimensiones completas".

"Nos sentimos muy alentados por los resultados de nuestro programa de muestreo de rocas, que sugieren que el área objetivo podría extenderse significativamente más hacia el norte y el noroeste", concluyó.

Apoyo local

El intendente de General Lamadrid, Luis Orquera, celebró los resultados y destacó el potencial del proyecto para generar puestos de trabajo de calidad en el departamento. "Desde hace varios años, apostamos al desarrollo minero como una vía para generar puestos de trabajo de calidad para la gente de nuestro departamento, a la vez que somos muy cuidadosos con la información y el cuidado medioambiental", señaló.